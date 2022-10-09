Энергоподключение Запорожской АЭС восстановлено, но ситуация все еще тяжелая – МАГАТЭ

Наблюдатели МАГАТЭ подтвердили, что подключение Запорожской АЭС к энергосети Украины восстановлено, однако ситуация остается неустойчивой. Об этом написал в Twitter глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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"Наша команда в Запорожье подтверждает, что поврежденная вчера внешняя линия электропередачи восстановлена, и ЗАЭС снова подключена к сети", – написал Гросси.

В то же время, заявляет глава МАГАТЭ, это лишь "временное облегчение все еще неустойчивой ситуации".

Гросси подчеркивает необходимость срочного установления вокруг АЭС зоны безопасности. После обсуждения этого вопроса в Москве он намерен вернуться в Украину, чтобы подвести итоги переговоров.

5 октября сообщалось, что Запорожская АЭС "висит" на одной линии энергопередачи, это ненадежно.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на территории ЗАЭС сейчас находятся около 500 российских военных.

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Сергій Бережний

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