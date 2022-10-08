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Россияне опять обстреляли ЗАЭС, станция полностью обесточена

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2022, 07:52
Россияне опять обстреляли ЗАЭС, станция полностью обесточена - Фото
Запорожская АЭС (Фото: Энергоатом)

В ночь на 8 октября российские оккупанты обстреляли Запорожскую атомную электростанцию, станция полностью обесточена. Об этом сообщает Энергоатом.

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"Сегодня ночью в 00:59 из-за очередного обстрела российскими войсками была повреждена и отключилась последняя линия связи с энергосистемой 750кВ ЗАЭС – Днепровская", – говорится в сообщении.

В результате произошло полное обесточивание Запорожской АЭС. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы.

По данным Энергоатома, имеющихся запасов дизельного горючего для их работы в таком режиме хватит на 10 дней.

"Требуется ремонт и возобновление работы линий связи ЗАЭС с энергосистемой. Планы по включению энергоблоков в условиях обстрелов и повреждения всех линий нереальны", – заявили в Энергоатоме.

Читайте также: Зеленский назвал ничтожной и глупой попытку Путина украсть ЗАЭС: Это же не дворец, не ЮКОС

Наталія Медведєва
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