Энгельс и Саратов атаковали беспилотники

Аэропорт Саратова "Гагарин" (Фото: wikipedia.org)

В ночь на 28 марта Саратовскую область России, в частности города Саратов и Энгельс, атаковали беспилотники. Об этом сообщили Минобороны РФ, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и российские пропагандистские телеграм-каналы.

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Губернатор заявил, что якобы все БпЛА были "ликвидированы". В то же время он сообщил, что нет разрушений "гражданских" объектов.

В Энгельсе расположен военный аэродром, с которого Россия регулярно атакует Украину ракетами. В Саратове также есть военный аэродром "Сокол". Местные пропагандисты сообщают о якобы сбивании беспилотника в нескольких километрах от аэродрома.

Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что международный аэропорт Саратова "Гагарин" приостанавливал взлет и посадку самолетов.

Всего Минобороны РФ отрапортовало о сбитии 78 беспилотников. Из них 19 якобы сбиты над Саратовской областью.

Также БпЛА якобы атаковали Воронежскую (32 дроны), Курскую (17), Белгородскую (шесть), Липецкую (два), Ростовскую (один) и Тамбовскую (один) области РФ.