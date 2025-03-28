Энгельс и Саратов атаковали беспилотники
В ночь на 28 марта Саратовскую область России, в частности города Саратов и Энгельс, атаковали беспилотники. Об этом сообщили Минобороны РФ, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и российские пропагандистские телеграм-каналы.
Губернатор заявил, что якобы все БпЛА были "ликвидированы". В то же время он сообщил, что нет разрушений "гражданских" объектов.
В Энгельсе расположен военный аэродром, с которого Россия регулярно атакует Украину ракетами. В Саратове также есть военный аэродром "Сокол". Местные пропагандисты сообщают о якобы сбивании беспилотника в нескольких километрах от аэродрома.
Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что международный аэропорт Саратова "Гагарин" приостанавливал взлет и посадку самолетов.
Всего Минобороны РФ отрапортовало о сбитии 78 беспилотников. Из них 19 якобы сбиты над Саратовской областью.
Также БпЛА якобы атаковали Воронежскую (32 дроны), Курскую (17), Белгородскую (шесть), Липецкую (два), Ростовскую (один) и Тамбовскую (один) области РФ.
- В ночь на 20 марта произошла массированная атака беспилотников по России, в том числе прилетало по Энгельсу Саратовской области.
- Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил успешный удар по аэродрому "Энгельс". По данным военных, в районе объекта был зафиксирован пожар, взрывы и вторичная детонация боеприпасов.
- На спутниковых снимках, сделанных на следующий день после атаки, были видны воронки от взрывов на месте некоторых зданий и повреждения.
- 27 марта Генштаб сообщил, что в результате удара Сил обороны по "Энгельсу-2" 20 марта Россия потеряла 96 ракет.