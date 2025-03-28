Енгельс та Саратов атакували безпілотники
У ніч проти 28 березня Саратовську область Росії, зокрема міста Саратов та Енгельс, атакували безпілотники. Про це повідомили Міноборони РФ, губернатор Саратовської області Роман Бусаргін і російські пропагандистські телеграм-канали.
Губернатор заявив, що нібито всі БпЛА були "ліквідовані". Водночас він повідомив, що нема руйнувань "цивільних" об'єктів.
В Енгельсі розташований військовий аеродром, з якого Росія регулярно атакує Україну ракетами. В Саратові також є військовий аеродром "Сокол". Місцеві пропагандисти повідомляють про нібито збиття безпілотника за декілька кілометрів від аеродрому.
Прессекретар Росавіації Артем Кореняко повідомив, що міжнародний аеропорт Саратова "Гагарін" призупиняв зліт та посадку літаків.
Назагал Міноборони РФ відрапортувало про збиття 78 безпілотників. З них 19 нібито збиті над Саратовською областю.
Також БпЛА нібито атакували Воронезьку (32 дрони), Курську (17), Бєлгородську (шість), Липецьку (два), Ростовську (один) та Тамбовську (один) області РФ.
- У ніч проти 20 березня відбулася масована атака безпілотників по Росії, зокрема прилітало по Енгельсу Саратовської області.
- Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив успішний удар по аеродрому "Енгельс". За даними військових, у районі об'єкта було зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів.
- На супутникових знімках, зроблених наступного дня після атаки, було видно вирви від вибухів на місці деяких будівель і пошкодження.
- 27 березня Генштаб повідомив, що у результаті удару Сил оборони по "Енгельсу-2" 20 березня Росія втратила 96 ракет.