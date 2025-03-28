Енгельс та Саратов атакували безпілотники

Аеропорт Саратова "Гагарін" (Фото: wikipedia.org)

У ніч проти 28 березня Саратовську область Росії, зокрема міста Саратов та Енгельс, атакували безпілотники. Про це повідомили Міноборони РФ, губернатор Саратовської області Роман Бусаргін і російські пропагандистські телеграм-канали.

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Губернатор заявив, що нібито всі БпЛА були "ліквідовані". Водночас він повідомив, що нема руйнувань "цивільних" об'єктів.

В Енгельсі розташований військовий аеродром, з якого Росія регулярно атакує Україну ракетами. В Саратові також є військовий аеродром "Сокол". Місцеві пропагандисти повідомляють про нібито збиття безпілотника за декілька кілометрів від аеродрому.

Прессекретар Росавіації Артем Кореняко повідомив, що міжнародний аеропорт Саратова "Гагарін" призупиняв зліт та посадку літаків.

Назагал Міноборони РФ відрапортувало про збиття 78 безпілотників. З них 19 нібито збиті над Саратовською областю.

Також БпЛА нібито атакували Воронезьку (32 дрони), Курську (17), Бєлгородську (шість), Липецьку (два), Ростовську (один) та Тамбовську (один) області РФ.