Эрдоган о том, признает ли Путин "просчет" с Украиной: Ни один лидер не признает ошибку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "ни один лидер не признает свою ошибку после того, как сделал шаг" в ответ на вопрос, осознает ли российский диктатор Владимир Путин свой "просчет" в недооценке способности Украины к сопротивлению полномасштабному вторжению РФ. Об этом он сообщил в интервью американскому каналу PBS, цитирует его агентство Anadolu.

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По его словам, ни один лидер не признает свою ошибку после принятого решения. Он отметил, что нет никакого оправдания вторжениям в ответ на вопрос, смогли ли россияне оправдать войну против Украины.

"Причинно-следственную связь в этом вторжении лучше всего могут объяснить господин Зеленский и господин Путин, а не мы. Лучше всего они знают причины этого. Турция при оценке этих причин выступает за то, чтобы выслушать здесь обе стороны как страна, которая соблюдает сбалансированную политику. Вот почему у нас есть настойчивое желание свести вместе этих лидеров", — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что хотел бы организовать прямы переговоры между президентом Владимиром Зеленским и Путиным, заявив, что "еще нет успехов", но он "не безнадежен".

Он также заявил, что возвращение захваченных Россией территорий Украины облегчит переговорный процесс.

8 августа Эрдоган встречался с президентом Владимиром Зеленским во Львове.

Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны только в том случае, если российские войска покинут территорию Украины.

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Дмитро Гриниченко

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