UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Эрдоган о том, признает ли Путин "просчет" с Украиной: Ни один лидер не признает ошибку

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2022, 08:47
Эрдоган о том, признает ли Путин
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "ни один лидер не признает свою ошибку после того, как сделал шаг" в ответ на вопрос, осознает ли российский диктатор Владимир Путин свой "просчет" в недооценке способности Украины к сопротивлению полномасштабному вторжению РФ. Об этом он сообщил в интервью американскому каналу PBS, цитирует его агентство Anadolu

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, ни один лидер не признает свою ошибку после принятого решения. Он отметил, что нет никакого оправдания вторжениям в ответ на вопрос, смогли ли россияне оправдать войну против Украины. 

"Причинно-следственную связь в этом вторжении лучше всего могут объяснить господин Зеленский и господин Путин, а не мы. Лучше всего они знают причины этого. Турция при оценке этих причин выступает за то, чтобы выслушать здесь обе стороны как страна, которая соблюдает сбалансированную политику. Вот почему у нас есть настойчивое желание свести вместе этих лидеров", — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что хотел бы организовать прямы переговоры между президентом Владимиром Зеленским и Путиным, заявив, что "еще нет успехов", но он "не безнадежен". 

  • Он также заявил, что возвращение захваченных Россией территорий Украины облегчит переговорный процесс. 
  • 8 августа Эрдоган встречался с президентом Владимиром Зеленским во Львове.
  • Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны только в том случае, если российские войска покинут территорию Украины.

Читайте также: Эрдоган заявил, что позиция Европы в отношении Путина и санкции вызвали "ответную реакцию"

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия Украина война владимир путин Турция реджеп тайип эрдоган
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 