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Эрдоган призвал Запад "удовлетворить ожидания" России по зерновому коридору

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2023, 13:34
Эрдоган призвал Запад
Реджеп Эрдоган и Владимир Путин (Фото: EPA)

Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал страны Запада предпринять действия, чтобы удовлетворить ожидания России по Черноморскому зерновому соглашению. Раньше Россия сама из него вышла. Слова Эрдогана передает турецкое издание Daily Sabah.

Эрдоган заявил, что отказ России от зерновой инициативы будет иметь "значительное негативное влияние".

По мнению политика, прекращение соглашения будет иметь "ряд последствий": повышение мировых цен на продовольствие, голод в некоторых регионах и последующие новые волны миграции.

Эрдоган заявил, что Турция "использует все инструменты дипломатии и сосредоточит свои усилия" на продолжении этого соглашения.

Ранее Россия озвучила свои требования для продолжения зерновой инициативы.

В частности, страна-террорист хочет возвращения подсанкционного Россельхозбанка в систему SWIFT, открытие иностранных портов для российских судов и возобновление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса.

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Артём Джерипа
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