Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал страны Запада предпринять действия, чтобы удовлетворить ожидания России по Черноморскому зерновому соглашению. Раньше Россия сама из него вышла. Слова Эрдогана передает турецкое издание Daily Sabah.

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Эрдоган заявил, что отказ России от зерновой инициативы будет иметь "значительное негативное влияние".

По мнению политика, прекращение соглашения будет иметь "ряд последствий": повышение мировых цен на продовольствие, голод в некоторых регионах и последующие новые волны миграции.

Эрдоган заявил, что Турция "использует все инструменты дипломатии и сосредоточит свои усилия" на продолжении этого соглашения.

Ранее Россия озвучила свои требования для продолжения зерновой инициативы.

В частности, страна-террорист хочет возвращения подсанкционного Россельхозбанка в систему SWIFT, открытие иностранных портов для российских судов и возобновление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса.

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