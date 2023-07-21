RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Ердоган закликав Захід "задовольнити очікування" Росії по зерновому коридору

Этот материал также доступен на русском
21.07.2023, 13:34
Ердоган закликав Захід
Реджеп Ердоган та Володимир Путін (Фото: EPA)

Президент Туреччини Реджеп Ердоган закликав країни Заходу вжити дії, аби задовольнити очікування Росії стосовно Чорноморської зернової угоди. Раніше Росія сама з неї вийшла. Слова Ердогана передає турецьке видання Daily Sabah.

Ердоган заявив, що відмова Росії від зернової ініціативи матиме "значний негативний вплив".

На думку політика, припинення угоди матиме "низку наслідків": підвищення світових цін на продовольство, голод у деяких регіонах і наступні нові хвилі міграції.

Ердоган заявив, що Туреччина "використає всі інструменти дипломатії та зосередить свої зусилля" на продовженні цієї угоди.

Раніше Росія озвучила власні вимоги задля продовження зернової ініціативи.

Зокрема, країна-терорист хоче повернення підсанкційного Россєльхозбанку до системи SWIFT, відкриття іноземних портів для російських суден та поновлення роботи аміакопроводу Тольятті – Одеса

Читайте також: Директор ЦРУ: Росія розглядає атаку в Чорному морі, аби звинуватити Україну

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війначорне моререджеп ердоганзернозерновий коридор
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 