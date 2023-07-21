Ердоган закликав Захід "задовольнити очікування" Росії по зерновому коридору

Президент Туреччини Реджеп Ердоган закликав країни Заходу вжити дії, аби задовольнити очікування Росії стосовно Чорноморської зернової угоди. Раніше Росія сама з неї вийшла. Слова Ердогана передає турецьке видання Daily Sabah.

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Ердоган заявив, що відмова Росії від зернової ініціативи матиме "значний негативний вплив".

На думку політика, припинення угоди матиме "низку наслідків": підвищення світових цін на продовольство, голод у деяких регіонах і наступні нові хвилі міграції.

Ердоган заявив, що Туреччина "використає всі інструменти дипломатії та зосередить свої зусилля" на продовженні цієї угоди.

Раніше Росія озвучила власні вимоги задля продовження зернової ініціативи.

Зокрема, країна-терорист хоче повернення підсанкційного Россєльхозбанку до системи SWIFT, відкриття іноземних портів для російських суден та поновлення роботи аміакопроводу Тольятті – Одеса

17 липня 2023 року Росія оголосила про вихід із Чорноморської зернової ініціативи. Уже 19 липня РФ заявила, що з 20 липня вважатиме "залученими до конфлікту" країни, судна яких ідуть у порти України.

Впродовж наступних днів російські загарбники масовано обстрілювали Одесу та інші українські міста. Унаслідок атаки окупантів 20 липня в Одесі та Миколаєві були постраждалі та загиблі.

21 липня країна-терорист РФ вдарила сімома ракетами по важливому об'єкту інфраструктури в Одеській області.

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