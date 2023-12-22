Эрдоган заявил, что Евросоюз будет "тормозить" вступление Украины. У Кулебы отреагировали

Джапарова заявила, что Эрдоган "находится в своей политической парадигме", а Евросоюз демонстрирует консолидацию

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA/VIVIEN CHER BENKO)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Европейский союз якобы будет "тормозить" вступление Украины в блок. Заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в комментарии Укринформу заявила, что высказывание лидера соседней страны имеет политический характер.

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По ее словам, не стоит выражать скепсис, если слышны заявления политического характера, так как каждый лидер находится в своей парадигме и дает соответствующие сигналы.

"Но, поскольку у нас уже есть факты, когда Украина, несмотря на весь скепсис, сигналы, и предыдущие позиции некоторых стран, получила возможность начать переговоры о вступлении, я предлагаю смотреть на эти конкретные результаты", — сказала Джапарова.

Она отметила, что Евросоюз демонстрирует способность консолидироваться.

"Мне кажется, что вступление Украины в ЕС – это серьезная тестовая площадка для самого европейского сообщества. Но главное – подавляющее большинство европейских стран поддерживают Украину на этом пути и совершенно четко отдают себе отчет во всех вызовах, в которых мы живем", — заявила дипломат.

Премьер Венгрии Орбан неоднократно заявлял, что официальный Будапешт выступает против старта переговоров по вступлению Украины в блок. Согласно уставу ЕС, это решение может быть принято только полным консенсусом всех стран-членов, поэтому европейские и украинские чиновники пытались убедить Орбана не голосовать против.

Еще утром 14 декабря Орбан обещал, что Венгрия заблокирует переговоры, однако вечером Европейский совет, несмотря на позицию Венгрии, дал "зеленый свет" переговорам о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

15 декабря политический советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан пригрозил Европейскому Союзу дальнейшим шантажом со стороны Будапешта в контексте вступления Украины в ЕС.

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