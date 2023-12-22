Ердоган заявив, що Євросоюз "гальмуватиме" вступ України до блоку. У Кулеби відреагували
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав, що Європейський союз нібито "гальмуватиме" вступ України до блоку. Заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова в коментарі Укрінформу заявила, що висловлювання лідера сусідньої країни має політичний характер.
За її словами, не варто висловлювати скепсис, якщо чути заяву політичного характеру, оскільки кожен лідер перебуває у своїй парадигмі та дає відповідні сигнали.
"Але, оскільки у нас вже є факти, коли Україна, незважаючи на весь скепсис, сигнали та попередні позиції деяких країн, отримала можливість розпочати переговори про вступ, я пропоную дивитися на ці конкретні результати", — сказала Джапарова.
Вона наголосила, що Євросоюз демонструє здатність консолідуватись.
"Мені здається, що вступ України до ЄС – це серйозний тестовий майданчик для самої європейської спільноти. Але головне – переважна більшість європейських країн підтримують Україну на цьому шляху й абсолютно чітко усвідомлюють всі виклики, в яких ми живемо", – заявила дипломатка.
- Прем'єр Угорщини Орбан неодноразово заявляв, що офіційний Будапешт виступає проти старту переговорів щодо вступу України до блоку. Згідно зі статутом ЄС, це рішення може бути ухвалене лише повним консенсусом усіх країн-членів, тому європейські та українські чиновники намагалися переконати Орбана не голосувати проти.
- Ще вранці 14 грудня Орбан обіцяв, що Угорщина заблокує переговори, однак увечері Європейська рада, попри позицію Угорщини, дала "зелене світло" переговорам про вступ України та Молдови до ЄС.
- 15 грудня політичний радник прем'єр-міністра Угорщини Балаш Орбан погрожував Європейському Союзу подальшим шантажем з боку Будапешта в контексті вступу України до ЄС.
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