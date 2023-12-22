Ердоган заявив, що Євросоюз "гальмуватиме" вступ України до блоку. У Кулеби відреагували

Реджеп Тайїп Ердоган (Фото: EPA/VIVIEN CHER BENKO)

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав, що Європейський союз нібито "гальмуватиме" вступ України до блоку. Заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова в коментарі Укрінформу заявила, що висловлювання лідера сусідньої країни має політичний характер.

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За її словами, не варто висловлювати скепсис, якщо чути заяву політичного характеру, оскільки кожен лідер перебуває у своїй парадигмі та дає відповідні сигнали.

"Але, оскільки у нас вже є факти, коли Україна, незважаючи на весь скепсис, сигнали та попередні позиції деяких країн, отримала можливість розпочати переговори про вступ, я пропоную дивитися на ці конкретні результати", — сказала Джапарова.

Вона наголосила, що Євросоюз демонструє здатність консолідуватись.

"Мені здається, що вступ України до ЄС – це серйозний тестовий майданчик для самої європейської спільноти. Але головне – переважна більшість європейських країн підтримують Україну на цьому шляху й абсолютно чітко усвідомлюють всі виклики, в яких ми живемо", – заявила дипломатка.

Прем'єр Угорщини Орбан неодноразово заявляв, що офіційний Будапешт виступає проти старту переговорів щодо вступу України до блоку. Згідно зі статутом ЄС, це рішення може бути ухвалене лише повним консенсусом усіх країн-членів, тому європейські та українські чиновники намагалися переконати Орбана не голосувати проти.

Ще вранці 14 грудня Орбан обіцяв, що Угорщина заблокує переговори, однак увечері Європейська рада, попри позицію Угорщини, дала "зелене світло" переговорам про вступ України та Молдови до ЄС.

15 грудня політичний радник прем'єр-міністра Угорщини Балаш Орбан погрожував Європейському Союзу подальшим шантажем з боку Будапешта в контексті вступу України до ЄС.

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