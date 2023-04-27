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Эрдогану стало плохо в прямом эфире, пошли слухи об инфаркте, власти Турции опровергают

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2023, 10:50
Эрдогану стало плохо в прямом эфире, пошли слухи об инфаркте, власти Турции опровергают - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA)

Анкара официально опровергла слухи об инфаркте у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом заявил руководитель по связям с общественностью турецкого президента Фахреттин Алтун.

"Мы категорически отвергаем такие безосновательные утверждения относительно здоровья президента Эрдогана", – заявил Алтун.

Он добавил, что Эрдоган примет участие в открытии атомной электростанции Аккую 27 апреля в режиме видеоконференции.

Эрдогану стало плохо вечером 25 апреля. В тот день после трех публичных выступлений в рамках своей предвыборной кампании Эрдоган должен был появиться в совместном вечернем эфире Ulke TV и Kanal 7.

Эфир задержали, потом начали, но трансляцию пришлось прервать из-за плохого состояния президента Турции.

На следующий день Эрдоган сообщил, что у него желудочный грипп, он останется дома по рекомендации врачей и отменит предвыборные мероприятия.

В интернете распространилась информация, что у него инфаркт.

С опровержением слухов об инфаркте выступил также заместитель председателя Партии справедливости и развития Омер Челик.

"В некоторых зарубежных СМИ появилась безнравственная ложь о здоровье нашего президента. Наш президент продолжает руководить. Немного отдохнув, он продолжит свои программы в том же духе", – написал Челик.

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Наталія Медведєва
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Турция реджеп тайип эрдоган
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