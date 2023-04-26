У Эрдогана предлагают вести переговоры пять лет. Назвали войну противостоянием РФ и Запада

Спикер президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что его страна предлагает "прекратить кровопролитие и вести переговоры три-пять лет". Об этом он сообщил на конференции по внешней политике Турции, цитирует его агентство Anadolu.

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По его словам, долгосрочный мир между Украиной и Россией якобы возможен только при условии нового масштабного соглашения Москвы и западных стран.

Он отметил, что войну РФ против Украины "нельзя воспринимать лишь с призмы противостояния двух государств".

"Происходящее в Украине говорит о том, что Россия и Запад находятся в поиске нового баланса сил. Важно остановить эту войну и отдать предпочтение дипломатии. Необходимо приложить усилия, чтобы усадить стороны за стол переговоров. Нужно делать ставку на мир, а не войну", — сказал Калын.

Представитель турецкого лидера заявил, что мир не должен смотреть на гибель людей в Украине.

"Вместо того, чтобы продолжить войну, давайте остановимся на варианте трех или пяти лет мирных переговоров. Главное, остановим кровопролитие. Обсудим возможности продвижения диалога с учетом нынешней ситуации", — резюмировал он.

Украинское военно-политическое руководство неоднократно заявляло, что переговоров с Россией или прекращения огня не может быть без полного вывода российских оккупантов с территории Украины, а также военного поражения Москвы.

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Дмитро Гриниченко

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