У Эрдогана предлагают вести переговоры пять лет. Назвали войну противостоянием РФ и Запада
Спикер президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что его страна предлагает "прекратить кровопролитие и вести переговоры три-пять лет". Об этом он сообщил на конференции по внешней политике Турции, цитирует его агентство Anadolu.
Он отметил, что войну РФ против Украины "нельзя воспринимать лишь с призмы противостояния двух государств".
"Происходящее в Украине говорит о том, что Россия и Запад находятся в поиске нового баланса сил. Важно остановить эту войну и отдать предпочтение дипломатии. Необходимо приложить усилия, чтобы усадить стороны за стол переговоров. Нужно делать ставку на мир, а не войну", — сказал Калын.
Представитель турецкого лидера заявил, что мир не должен смотреть на гибель людей в Украине.
"Вместо того, чтобы продолжить войну, давайте остановимся на варианте трех или пяти лет мирных переговоров. Главное, остановим кровопролитие. Обсудим возможности продвижения диалога с учетом нынешней ситуации", — резюмировал он.
- В январе 2023 года Эрдоган заявил, что его отношения с Путиным основаны на "честности и взаимном уважении".
- Также в январе турецкая компания Baykar якобы бесплатно передала ВСУ еще два ударных дрона.
- "Турция – это друг Украины". Кулеба пояснил, что с политикой Эрдогана по Украине и России.
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