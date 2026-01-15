Ермак не обращался в ТЦК для прохождения службы – Минобороны

Нардеп Железняк обратился в Минобороны и получил официальный ответ, мобилизовался ли бывший глава ОП

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак не обращался в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки относительно прохождения военной службы. Об этом говорится в ответе Министерства обороны на запрос народного депутата от Голоса Ярослава Железняка.

После скандала с отставкой в ноябре 2025 года и обысков детективов Национального антикоррупционного бюро в ОП Ермак в комментарии американскому изданию New York Post заявил, что собирается присоединиться к украинской армии.

"Я иду на фронт и готов к любым репрессиям. Я – честный и порядочный человек", – подчеркнул он.

"С учетом изложенного информируем, что по состоянию на момент рассмотрения депутатского обращения гражданин Украины Ермак Андрей Борисович в какой-либо территориальный центр комплектования и социальной поддержки относительно желания проходить военную службу во время мобилизации, на особый период или по контракту не обращался", – говорится в документе.

Ответ Минобороны на запрос Железняка / t.me/yzheleznyak

Поэтому официальных данных о пребывании Ермака в составе ВСУ пока нет.