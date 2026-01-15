Ермак не обращался в ТЦК для прохождения службы – Минобороны
Фото: Офис президента

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак не обращался в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки относительно прохождения военной службы. Об этом говорится в ответе Министерства обороны на запрос народного депутата от Голоса Ярослава Железняка.

После скандала с отставкой в ноябре 2025 года и обысков детективов Национального антикоррупционного бюро в ОП Ермак в комментарии американскому изданию New York Post заявил, что собирается присоединиться к украинской армии.

"Я иду на фронт и готов к любым репрессиям. Я – честный и порядочный человек", – подчеркнул он.

Читайте также
"У меня не было конфликтов с Ермаком. Ни тогда, ни сейчас". 10 вопросов к лидеру Слуги народа

"С учетом изложенного информируем, что по состоянию на момент рассмотрения депутатского обращения гражданин Украины Ермак Андрей Борисович в какой-либо территориальный центр комплектования и социальной поддержки относительно желания проходить военную службу во время мобилизации, на особый период или по контракту не обращался", – говорится в документе.

Ермак не обращался в ТЦК для прохождения службы – Минобороны
Ответ Минобороны на запрос Железняка / t.me/yzheleznyak
Ермак не обращался в ТЦК для прохождения службы – Минобороны
Ответ на запрос Железняка относительно службы Ермака/ t.me/yzheleznyak

Поэтому официальных данных о пребывании Ермака в составе ВСУ пока нет.

  • Ермак подал в отставку с должности руководителя Офиса президента 28 ноября 2025 года. В тот же день в его доме прошли обыски. Источники FT говорили, что это связано с делом о коррупции в энергетике. На тот момент глава ОП заявлял о "полном содействии" следствию.
  • Вечером того же дня Ермак написал заявление об отставке, которую принял Зеленский. Президент также анонсировал перезагрузку своего Офиса.
мобилизацияминистерство обороныЯрослав Железнякандрей ермак