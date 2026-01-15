Єрмак не звертався до ТЦК для проходження служби – Міноборони
Колишній глава Офісу президента Андрій Єрмак не звертався до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо проходження військової служби. Про це йдеться у відповіді Міністерства оборони на запит народного депутата від Голосу Ярослава Железняка.
Після скандалу з відставкою у листопаді 2025 року та обшуків детективів Національного антикорупційного бюро в ОП Єрмак у коментарі американському виданню New York Post заявив, що збирається долучитися до української армії.
"Я йду на фронт і готовий до будь-яких репресій. Я – чесна й порядна людина", – наголосив він.
"З урахуванням викладеного інформуємо, що станом на момент розгляду депутатського звернення, громадянин України Єрмак Андрій Борисович до будь-якого територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо бажання проходити військову службу під час мобілізації, на особливий період або за контрактом не звертався", – говориться у документі.
Тож офіційних даних про перебування Єрмака у складі ЗСУ поки немає.
- Єрмак подав у відставку з посади керівника Офісу президента 28 листопада 2025 року. Того ж дня у його помешканні відбулися обшуки. Джерела FT казали, що це пов'язано зі справою щодо корупції в енергетиці. На той момент глава ОП заявляв про "повне сприяння" слідству.
- Увечері того ж дня Єрмак написав заяву про відставку, яку ухвалив Зеленський. Президент також анонсував перезавантаження свого Офісу.
