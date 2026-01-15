Ермак не получил подозрение после обысков. НАБУ и САП не могут сказать, где он находится сейчас

Андрей Ермак (Фото: Офис президента)

Национальное антикоррупционное бюро не проводило обыски по месту работы экс-главы Офиса президента Андрея Ермака. А раскрывать, что у него изъяли во время других обысков НАБУ не может, сообщил председатель Бюро Семен Кривонос на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады Украины.

Он сообщил, что на изъятые материалы, среди которых есть определенные цифровые носители, наложен арест. Но следствие не может публично разглашать, что именно среди них есть. Также глава НАБУ не смог сказать, проводились ли с Ермаком какие-то следственные действия и не стал говорить, известно ли следствию, где он находится сейчас.

"Это составляет тайну досудебного расследования. Медиа писали об обыске у водителя Ермака – я не могу комментировать эту информацию, поскольку мы ее не подтверждали", – сказал Кривонос.

На заседании ВСК присутствовал и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко. Он отметил, что разглашать данные о лице, в частности о месте его пребывания или проведения в отношении него негласных следственных розыскных действий (НСРД) запрещено законом.

"Если мы хотим, чтобы дело, о котором мы сейчас коммуницируем, было успешным. Не только медийно, но и процессуально. То нам нужно соблюдать и сохранять тайну досудебного расследования", – подчеркнул Клименко.

Руководители НАБУ и САП подтвердили, что подозрение бывшему главе ОП по состоянию на 15 января объявлено не было. Последняя встреча с Ермаком у руководителя САП состоялась 22 июля 2025 года