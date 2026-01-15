Єрмак не отримав підозру після обшуків. НАБУ і САП не можуть сказати, де він перебуває зараз

Керівники антикорупційних органів посилаються на таємницю розслідування та не розголошують дані про справу ексголови ОП

Андрій Єрмак (Фото: Офіс президента)

Національне антикорупційне бюро не проводило обшуки за місцем роботи ексголови Офісу президента Андрія Єрмака. А розкривати, що у нього вилучили під час інших обшуків НАБУ не може, повідомив голова Бюро Семен Кривонос на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України.

Він повідомив, що на вилучені матеріали, серед яких є певні цифрові носії, накладений арешт. Але слідство не може публічно розголошувати, що саме серед них є. Також голова НАБУ не зміг сказати, чи проводилися з Єрмаком якісь слідчі дії та не став говорити, чи відомо слідству, де він перебуває наразі.

"Це становить таємницю досудового розслідування. Медіа писали про обшук у водія Єрмака – я не можу коментувати цю інформацію, оскільки ми її не підтверджували", – сказав Кривонос.

На засіданні ТСК був присутній і керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко. Він наголосив, що розголошувати дані про особу, зокрема про місце її перебування або проведення стосовно неї негласних слідчих розшукових дій (НСРД) заборонено законом.

"Якщо ми хочемо, щоб справа, про яку ми зараз комунікуємо, була успішною. Не тільки медійно, але й процесуально. То нам потрібно дотримуватися та зберігати таємницю досудового розслідування", – наголосив Клименко.

Керівники НАБУ та САП підтвердили, що підозра колишньому голові ОП станом на 15 січня оголошена не була. Остання зустріч з Єрмаком у керівника САП відбулася 22 липня 2025 року.