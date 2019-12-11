Ермак оспорил ключевое свидетельство по импичменту Трампа

Андрей Ермак (Фото предоставлено пресс-службой Ермака)

Помощник президента Андрей Ермак оспорил показания посла США в ЕС Гордона Сондленда, ставшие одним из ключевых моментов расследования об импичменте президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью американскому журналу Time.

Сондленд утверждает, что после встречи президента Владимира Зеленского и вице-президента США Майкла Пенса 1 сентября в Варшаве рассказал Ермаку, что разморозка военной помощи Украине со стороны США не произойдет, пока Украина не сделает определенных публичных заявлений. Речь идет об объявлении о начале расследований против политического конкурента Трампа Джо Байдена и о якобы вмешательстве Украины в американские выборы в 2016 году.

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"Я помню, - с моей памятью все в порядке, - мы говорили о том, как хорошо прошла встреча. Это все, о чем мы говорили", - заявил Ермак. По его словам, они с Сондлендом встретились рядом с эскалатором, вокруг были представители украинской делегации, охранники и персонал отеля, хотя он не уверен, что они слышали их с Сондлендом разговор.

Показания Сондленда о том разговоре с Ермаком - единственное свидетельство того, что какой-либо американский чиновник прямо говорил украинцам о связи между помощью и расследованиями.

Ермак отрицает, что у Зеленского ощущали эту связь. "Мы ясно понимали, что помощь заморожена... Нам сказали, что все решится.... У нас не было чувства, что помощь была связана с чем-то еще", - заявил он.

25 сентября в Конгрессе объявили о начале расследования об импичменте Трампа.

3 ноября был опубликован доклад республиканцев, в котором отвергаются все обвинения в адрес президента США.

Вчера лидеры Демократической партии США объявили, что выдвинут против Трампа обвинения по двум статьям.

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