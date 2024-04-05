Ермак ожидает решения Конгресса в апреле. Говорит: Украина близится к критическому моменту

После недавнего разговора с советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном глава Офиса президента остался уверен, что помощь будет

Андрей Ермак (Фото: ОП)

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил в интервью Politico, что Украина "приближается к критическому моменту", и ожидает решения от Конгресса по дополнительному финансированию в этом месяце.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам журналистов, цитирующих главу ОП, после недавнего разговора с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном Ермаком "остался уверенным, что помощь в конечном итоге будет одобрена".

Он не уточнил, когда это произойдет, но выразил надежду, что решение будет принято в ближайшее время.

"Между тем это стоит нам жизней, и я очень надеюсь, что в этом месяце будет принято, потому что Украина близится к критическому моменту", – высказался Ермак.

С сентября 2023 года Конгресс США не может прийти к согласию по бюджету на 2024 год. В частности, нет консенсуса и по вопросу финансовой поддержки Украины.

22 февраля 2024 года Зеленский заявил, что американский Конгресс должен одобрить дальнейшую помощь Украине, иначе "все больше наших героических ребят будет в больницах".

21 марта демократы в Конгрессе США начали поддерживать инициативу республиканцев по предоставлению Украине помощи в кредит.

3 апреля советник Белого дома Кирби заявил, что администрация США продолжит активно искать способы обеспечения украинцев немедленной поддержкой, как и в прошлом месяце, в связи с затягиванием в Палате представителей решения о дальнейшей помощи.

Читайте также: Конгресс и помощь Украине. Глава МИД Британии – союзникам: Должны дозвониться Джонсону