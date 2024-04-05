Єрмак очікує рішення Конгресу США у квітні. Каже: Україна наближається до критичного моменту

Після нещодавньої розмови з радником Байдена з нацбезпеки Джейком Салліваном глава Офісу президента залишився впевненим, що допомога буде

Андрій Єрмак (Фото: ОП)

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив в інтерв'ю Politico, що Україна "наближається до критичного моменту", і очікує рішення від Конгресу щодо додаткового фінансування цього місяця.

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За словами журналістів, які цитують главу ОП, після нещодавньої розмови з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном Єрмак "залишився впевненим, що допомога зрештою буде схвалена".

Він не уточнив, коли це станеться, але висловив сподівання, що рішення буде ухвалено найближчим часом.

"Тим часом це коштує нам життів, і я дуже сподіваюся, що цього місяця буде ухвалено, тому що Україна наближається до критичного моменту", – висловився Єрмак.

З вересня 2023 року Конгрес США не може дійти згоди щодо бюджету на 2024 рік. Зокрема, немає консенсусу і в питанні фінансової підтримки України.

22 лютого 2024 року Зеленський заявив, що американський Конгрес має схвалити подальшу допомогу Україні, інакше "дедалі більше наших героїчних хлопців буде у лікарнях".

21 березня демократи у Конгресі США почали підтримувати ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги в кредит.

3 квітня радник Білого дому Кірбі заявив, що адміністрація США продовжуватиме активно шукати способи забезпечення українців негайною підтримкою, як і минулого місяця, у зв'язку із затягуванням у Палаті представників рішення про подальшу допомогу.

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