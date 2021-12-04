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Ермак – послам G7 и ЕС: Закон об олигархах не направлен против какой-либо фамилии

Цей матеріал також доступний українською
04.12.2021, 11:40
Ермак – послам G7 и ЕС: Закон об олигархах не направлен против какой-либо фамилии - Фото
Ермак и послы G7 (Фото - Офис президента)

Глава Офиса Президента Андрей Ермак на встрече с послами Большой семерки и Евросоюза заверил, что "антиолигархический" закон не направлен против какого-то конкретного человека. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

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"Хочу заметить, что этот закон не направлен против какой-либо фамилии. Его цель – исключить возможности для олигархического бизнеса влиять на политические процессы, покупать политиков и манипулировать медиа. При этом никто ни у кого ничего не будет забирать и не нарушать ничьи права", – заявил Ермак.

Он также рассказал, что в Украине "есть внешние и внутренние силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации". Ермак заявил, что со стороны "старой системы" происходит "сопротивление реформам".

СПРАВКА. Законопроект №5600 называют "антиахметовским" или "антиолигархическим", так как в нем предлагается повысить объем ренты, в том числе и на добычу железной руды. В Украине добычей железной руды занимаются около десяти предприятий, практически все принадлежат олигархам, наибольшую долю в этом бизнесе занимает Ринат Ахметов – более 50%.

Также на встрече обсуждали конкурс по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и судебную реформу, в которой "был отмечен значительный прогресс". 2 декабря сообщалось, что заседание комисии по избранию главы САП в очередной раз сорвалось. 

Ермак заверил, что президент Владимир Зеленский "заинтересован в доведении этих процессов до результата, ожидаемого украинским обществом и иностранными партнерами".

  • 23 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5599. За такое решение проголосовали 279 народных депутатов. 
  • В в Союзе украинских предпринимателей сказали LIGA.net, что нормы "антиолигархического" закона могут негативно повлиять на деятельность среднего и мелкого бизнеса.

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Оксана Житнюк
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