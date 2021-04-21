Ермак призвал G7 усилить давление на Россию и пригласил участвовать в обновлении КСУ

Дипломатическое давление на Россию со стороны стран G7 очень важно в ситуации, когда Украина требует отвода российских войск от своих границ. Об этом сказал глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с послами стран Большой семерки, передает пресс-служба ОП.

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Ермак отметил, что Украина и международное сообщество требует и ждет отвода войск России от украинских границ, и для этого важно дипломатическое давление со стороны стран G7.

Глава ОП рассказал послам, что президент Владимир Зеленский для перезагрузки Конституционного суда подписал указ о создании конкурсной комиссии для отбора кандидатур на должности судей КСУ по квоте президента.

В связи с этим Ермак обратился к послам G7 с просьбой предложить специалистов по конституционному праву с мировым именем из своих стран, которые могли бы принять участие в работе этой комиссии.

Кроме того, по его словам, чрезвычайно важна поддержка со стороны стран Большой семерки пути Украины в ЕС и НАТО.

Заместитель Ермака Андрей Смирнов сообщил о подготовке в рамках судебной реформы закона, который предусматривает создание отдельного от Высшего совета правосудия дисциплинарного органа и оставит ВСП незначительные полномочия.

Глава ОП проинформировал дипломатов о ситуации с безопасностью на Донбассе и у границ Украины и о ходе переговоров о прекращении войны и установления мира, в том числе на уровне политических советников лидеров стран-участниц нормандского формата.

Он сообщил, что процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц не движется.

"Украина заявила, что мы готовы со своей стороны накануне Пасхи отдать пять человек. Это в основном женщины и больные. К сожалению, пока с другой стороны мы ничего не услышали", – рассказал Ермак.

В марте 2021-го РФ начала стягивать войска к Украине.

31 марта Россия в ТКГ отказалась от возвращения к перемирию на Донбассе.

19 апреля состоялась встреча советников глав государств нормандской четверки. Главным вопросом встречи было обсуждение практических шагов, необходимых для соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

20 апреля после заседания ТКГ спикер украинской делегации Алексей Арестович заявил, что удалось существенно продвинуться в вопросах согласования дополнительных мер по усилению режима прекращения огня на Донбассе – РФ приняла предложения Украины.

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Наталия Медведева

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