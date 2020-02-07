Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ермак: Работаю напрямую исключительно с президентом - НВ

Ермак: Работаю напрямую исключительно с президентом - НВ - Фото
Андрей Ермак (Фото предоставлено пресс-службой Ермака)
07.02.2020, 09:05

Издание попыталось разузнать о "конфликте" между помощником Зеленского и главой ОП Богданом. Первый решил не развивать тему.

Президент Владимир Зеленский лично определяет, где и как задействовать своего помощника Андрея Ермака по тому или иному вопросу. Об этом он рассказал в интервью журналу НВ.

Комментируя якобы конфликт между ним и главой Офиса президента Андреем Богданом, топ-чиновник сказал, что "некорректно" говорить о том, как распределяются их обязанности.

"Я работаю исключительно с президентом напрямую", - без подробностей подчеркнул Ермак.

Читайте также: Главный переговорщик Зеленского. Кто такой Ермак

СМИ с конца лета 2019 года пишут о конфликте в связке Ермак-Богдан по различным вопросам. В команде президента это, однако, время от времени опровергают.

Читайте также: "Наши коммуникации - это пример, мы не были слабым звеном". Интервью Ермака – за минуту

Еще по теме
Напишите нам
Владимир Зеленский андрей ермак
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 