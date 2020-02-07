Ермак: Работаю напрямую исключительно с президентом - НВ

Андрей Ермак (Фото предоставлено пресс-службой Ермака)

Президент Владимир Зеленский лично определяет, где и как задействовать своего помощника Андрея Ермака по тому или иному вопросу. Об этом он рассказал в интервью журналу НВ.

Комментируя якобы конфликт между ним и главой Офиса президента Андреем Богданом, топ-чиновник сказал, что "некорректно" говорить о том, как распределяются их обязанности.

"Я работаю исключительно с президентом напрямую", - без подробностей подчеркнул Ермак.

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СМИ с конца лета 2019 года пишут о конфликте в связке Ермак-Богдан по различным вопросам. В команде президента это, однако, время от времени опровергают.

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