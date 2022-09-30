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Ермак с экс-генсеком НАТО: Украине нужны гарантии безопасности и системы ПРО – сейчас

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2022, 11:16
Ермак с экс-генсеком НАТО: Украине нужны гарантии безопасности и системы ПРО – сейчас - Фото
Андрей Ермак (фото - пресс-служба Офиса президента)

Украине срочно нужны противоракетные системы, чтобы эффективно перехватывать крылатые ракеты страны-террориста России. Это вместе с гарантиями безопасности было бы сигналом Запада украинцам, что союзники верят в Украину, говорится в совместной колонке главы Офиса президента Андрея Ермака и экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена (2009—2014) в The Wall Street Journal.

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Они пишут, что в ответ на недавние победы Украины на поле боя Россия прибегла к обстрелам гражданской инфраструктуры ракетами большой дальности.

"Это военное преступление. Чтобы защитить гражданское население и позволить восстановление, союзники Украины должны предоставить все необходимое для предотвращения воздушных атак", – подчеркивается в материале-обращении.

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Ермак и Фог Расмуссен подчеркнули, что российский диктатор Владимир Путин "должен понять, что приверженность свободного мира Украине тверда, а его война бесполезна".

Поэтому, делают они вывод, Украине нужны гарантии безопасности "сейчас", поскольку затягивание процесса "побуждает Кремль продолжать свою незаконную войну".

"Главное, эти гарантии дали бы украинскому народу сигнал, что его союзники верят в безопасную и независимую Украину", – отмечается в статье.

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Євген Пилипенко
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