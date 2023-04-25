ЕС должен срочно закупать боеприпасы для Украины "везде, где это возможно" — МИД Польши

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после встречи с коллегами из Евросоюза в Люксембурге заявил, что ЕС должен "срочно" предоставить Украине боеприпасы, закупая их "везде, где это возможно". По его словам, с этим согласны большинство представителей ЕС. Об этом сообщает Польское радио.

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Рау отметил, что "боеприпасы для Украины нужно покупать там, где их можно быстро купить".

"Конечно, европейским производителям следует предоставлять приоритет, но… сейчас мы должны помочь Украине, покупая [боеприпасы] везде, где это возможно, и такого мнения придерживалось абсолютное большинство министров иностранных дел ЕС", – сказал он.

Польский дипломат выразил надежду, что страны ЕС наконец договорятся о совместной закупке боеприпасов для Украины.

По словам официальных лиц, заседание Совета иностранных дел (FAC) было сосредоточено на войне России против Украины и плане действий ЕС по геополитическим последствиям российского вторжения.

Рау сказал журналистам: "Мы должны срочно снабдить Украину боеприпасами".

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель высказался в подобном ключе, предупредив, что "мы находимся в неотложной ситуации". Он выразил уверенность, что ЕС придет к соглашению о плане закупки боеприпасов для Украины "в последующие дни".

Рау также сообщил журналистам, что ЕС обсуждает следующий, 11-й, пакет санкций против России, который, по его словам, может быть принят "не раньше мая".

8 марта глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил странам Европейского Союза потратить 1 млрд евро на совместные закупки боеприпасов для Украины и пополнение собственных запасов.

20 марта, Евросоюз согласовал план закупок боеприпасов для Украины на 2 млрд евро.

Премьер Эстонии сообщила, что речь идет об 1 млн снарядов для Украины.

12 апреля польское агентство PAP сообщило, что Франция блокирует решение Европейского Союза по закупке боеприпасов для Украины, не соглашаясь на их закупку в других странах.

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Вадим Ребрина

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