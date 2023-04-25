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ЕС должен срочно закупать боеприпасы для Украины "везде, где это возможно" — МИД Польши

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2023, 13:21
ЕС должен срочно закупать боеприпасы для Украины
Збигнев Рау (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после встречи с коллегами из Евросоюза в Люксембурге заявил, что ЕС должен "срочно" предоставить Украине боеприпасы, закупая их "везде, где это возможно". По его словам, с этим согласны большинство представителей ЕС. Об этом сообщает Польское радио.

Рау отметил, что "боеприпасы для Украины нужно покупать там, где их можно быстро купить".

"Конечно, европейским производителям следует предоставлять приоритет, но… сейчас мы должны помочь Украине, покупая [боеприпасы] везде, где это возможно, и такого мнения придерживалось абсолютное большинство министров иностранных дел ЕС", – сказал он.

Польский дипломат выразил надежду, что страны ЕС наконец договорятся о совместной закупке боеприпасов для Украины.

По словам официальных лиц, заседание Совета иностранных дел (FAC) было сосредоточено на войне России против Украины и плане действий ЕС по геополитическим последствиям российского вторжения.

Рау сказал журналистам: "Мы должны срочно снабдить Украину боеприпасами".

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель высказался в подобном ключе, предупредив, что "мы находимся в неотложной ситуации". Он выразил уверенность, что ЕС придет к соглашению о плане закупки боеприпасов для Украины "в последующие дни".

Рау также сообщил журналистам, что ЕС обсуждает следующий, 11-й, пакет санкций против России, который, по его словам, может быть принят "не раньше мая".

  • 8 марта глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил странам Европейского Союза потратить 1 млрд евро на совместные закупки боеприпасов для Украины и пополнение собственных запасов. 
  • 20 марта, Евросоюз согласовал план закупок боеприпасов для Украины на 2 млрд евро.
  • Премьер Эстонии сообщила, что речь идет об 1 млн снарядов для Украины.
  • 12 апреля польское агентство PAP сообщило, что Франция блокирует решение Европейского Союза по закупке боеприпасов для Украины, не соглашаясь на их закупку в других странах.

Читайте также: План ЕС по снарядам для Украины застрял, не могут выбрать производителей оружия – Politico

Вадим Ребрина
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боеприпасы ЕС Збигнев Рау
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