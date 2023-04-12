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Франция блокирует решение Евросоюза по боеприпасам для ВСУ. Это может быть лоббизм — PAP

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2023, 17:09
Франция блокирует решение Евросоюза по боеприпасам для ВСУ. Это может быть лоббизм — PAP - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Франция блокирует решение Европейского Союза на закупку боеприпасов для Украины на сумму 2 млрд евро. Об этом сообщило польское агентство PAP со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.

По его словам, Франция блокирует единогласное решение о финансировании проекта на 2 млрд евро, который предусматривает закупку необходимых боеприпасов для Вооруженных Сил Украины.
Половину суммы планировалось отдать странам ЕС, чтобы возместить стоимость предыдущих поставок Украине — на складах Европы одновременно не хватает снарядов, а поэтому в Брюсселе захотели закупить их в других странах, но Франция выступила против.
Второй миллиард должны были выделить на производство боеприпасов в странах ЕС, против чего также выступила Франция. 
"В проекте содержалось положение о том, что возмещение боеприпасов должно производиться только на основании требования Украины. Париж, однако, хочет, не объясняя причин, исключить это положение. Также Франция хочет добавить возможность возмещения поставок ракет", — заявил источник в ЕС.
Некоторые европейские дипломаты считают, что позиция Франции может быть мотивирована лоббированием определенных оружейных компаний. 

"Речь идет о создании конкретного механизма исполнения заказов на оборудование, которое украинской стороне может быть на самом деле не нужно", — сказал один из дипломатов Европы.

  • 8 марта глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил странам Европейского Союза потратить 1 млрд евро на совместные закупки боеприпасов для Украины и пополнение собственных запасов. 
  • 20 марта, Евросоюз согласовал план закупок боеприпасов для Украины на 2 млрд евро.
  • Премьер Эстонии сообщила, что речь идет об 1 млн снарядов для Украины.

Читайте также: План ЕС по снарядам для Украины застрял, не могут выбрать производителей оружия – Politico 

Дмитро Гриниченко
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