Франция блокирует решение Евросоюза по боеприпасам для ВСУ. Это может быть лоббизм — PAP
12.04.2023, 17:09
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)
Франция блокирует решение Европейского Союза на закупку боеприпасов для Украины на сумму 2 млрд евро. Об этом сообщило польское агентство PAP со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.
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По его словам, Франция блокирует единогласное решение о финансировании проекта на 2 млрд евро, который предусматривает закупку необходимых боеприпасов для Вооруженных Сил Украины.
Половину суммы планировалось отдать странам ЕС, чтобы возместить стоимость предыдущих поставок Украине — на складах Европы одновременно не хватает снарядов, а поэтому в Брюсселе захотели закупить их в других странах, но Франция выступила против.
Второй миллиард должны были выделить на производство боеприпасов в странах ЕС, против чего также выступила Франция.
"В проекте содержалось положение о том, что возмещение боеприпасов должно производиться только на основании требования Украины. Париж, однако, хочет, не объясняя причин, исключить это положение. Также Франция хочет добавить возможность возмещения поставок ракет", — заявил источник в ЕС.
Некоторые европейские дипломаты считают, что позиция Франции может быть мотивирована лоббированием определенных оружейных компаний.
"Речь идет о создании конкретного механизма исполнения заказов на оборудование, которое украинской стороне может быть на самом деле не нужно", — сказал один из дипломатов Европы.
- 8 марта глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил странам Европейского Союза потратить 1 млрд евро на совместные закупки боеприпасов для Украины и пополнение собственных запасов.
- 20 марта, Евросоюз согласовал план закупок боеприпасов для Украины на 2 млрд евро.
- Премьер Эстонии сообщила, что речь идет об 1 млн снарядов для Украины.
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