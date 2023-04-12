Франция блокирует решение Евросоюза по боеприпасам для ВСУ. Это может быть лоббизм — PAP

Франция блокирует решение Европейского Союза на закупку боеприпасов для Украины на сумму 2 млрд евро. Об этом сообщило польское агентство PAP со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.

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По его словам, Франция блокирует единогласное решение о финансировании проекта на 2 млрд евро, который предусматривает закупку необходимых боеприпасов для Вооруженных Сил Украины.

Половину суммы планировалось отдать странам ЕС, чтобы возместить стоимость предыдущих поставок Украине — на складах Европы одновременно не хватает снарядов, а поэтому в Брюсселе захотели закупить их в других странах, но Франция выступила против.

Второй миллиард должны были выделить на производство боеприпасов в странах ЕС, против чего также выступила Франция.

"В проекте содержалось положение о том, что возмещение боеприпасов должно производиться только на основании требования Украины. Париж, однако, хочет, не объясняя причин, исключить это положение. Также Франция хочет добавить возможность возмещения поставок ракет", — заявил источник в ЕС.

Некоторые европейские дипломаты считают, что позиция Франции может быть мотивирована лоббированием определенных оружейных компаний.

Дмитро Гриниченко

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