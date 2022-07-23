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ЕС о российском ударе по порту Одессы: Москва снова пренебрегает своими обязательствами

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2022, 19:43
ЕС о российском ударе по порту Одессы: Москва снова пренебрегает своими обязательствами - Фото
Жозеп Боррель (Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ)

Евросоюз осуждает российский ракетный удар по Одесскому морскому торговому порту. Об этом в Twitter заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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"ЕС решительно осуждает российский ракетный удар по морскому порту Одессы. Удар по ключевой для экспорта зерна цели через день после подписания Стамбульских соглашений особенно предосудителен и в очередной раз демонстрирует полное пренебрежение Россией международным правом и обязательствами", – написал он.

Вадим Ребрина
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ЕС Одесса Жозеп Боррель
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