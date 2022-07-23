ЕС о российском ударе по порту Одессы: Москва снова пренебрегает своими обязательствами
23.07.2022, 19:43
Жозеп Боррель (Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ)
Евросоюз осуждает российский ракетный удар по Одесскому морскому торговому порту. Об этом в Twitter заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
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"ЕС решительно осуждает российский ракетный удар по морскому порту Одессы. Удар по ключевой для экспорта зерна цели через день после подписания Стамбульских соглашений особенно предосудителен и в очередной раз демонстрирует полное пренебрежение Россией международным правом и обязательствами", – написал он.
- Вчера, 22 июля, Россия подписала соглашение о непрепятствовании вывозу украинского зерна – в основном через Одесский порт. Сегодня Россия атаковала порт Одессы ракетами "Калибр".
- В МИД Украины назвали это "плевком в лицо" президенту Турции Реджепу Эрдогану и генсеку ООН и призвали Анкару и ООН обеспечить выполнение Россией обязательств.
- Посол США в Киеве призвала привлечь РФ к ответственности. Генсек ООН "безоговорочно осудил" удары, но не Россию.
- РФ пока не прокомментировала удар, однако министр обороны Турции Хулуси Акар заявил: россияне сообщили Анкаре, что они к нему не причастны.
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