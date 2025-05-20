ЕС планирует сократить зарубежные представительства – какая причина

Инициативу развернут в течение следующих двух лет, отметили чиновники

Кая Каллас (Фото: EPA)

Дипломатический отдел Европейского Союза готов сократить около 10 иностранных делегаций и около 100 местных сотрудников на фоне сокращения бюджета и более широких перестановок. Об этом пишет Politico, ссылаясь на знакомых с планом чиновников.

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Высокопоставленный дипломат ЕС Кая Каллас 14 мая представила чиновникам Европейской комиссии план реорганизации Европейской службы внешних действий (EEAS). По словам анонимных должностных лиц, одобренную инициативу развернут в течение следующих двух лет.

Чиновник сообщил, что сокращения коснутся делегаций в странах, где Брюссель больше не видит необходимости содержать много дипломатов и персонала – например, Беларуси и Лесото.

"Приоритеты блока смещаются посредством развития на реализацию стратегических интересов, таких как обеспечение и исполнение санкций или оборонное партнерство и ресурсы перенаправляются на эти цели", – сказал собеседник.

Хотя ЕВС не планирует официально закрывать ни одно из своих 144 иностранных представительств, но около 10 сократят до основного персонала, такого как посол и один или два помощника.

Сотню местных работников уволят в два этапа – в 2026 и 2027 годах, говорят собеседники.

Отмечается, что предыдущий план сокращения штата Европейской службы внешних действий предусматривал гораздо больше увольнений – до 800 сотрудников.

Однако эта версия плана предусматривает "мягкие сокращения", пишут ознакомившиеся с документом журналисты.

По словам чиновника, капитальный ремонт будет стоить ЕС около 20 млн евро в течение первого года, после чего в течение следующих трех лет будет сэкономлено 9 млн евро.

Однако один из чиновников предостерег, что возможны сокращения за пределами инициативы Каллас.

Служба внешних действий, основанная в 2011 году, расширилась с нескольких десятков сотрудников до более 5200 человек во всем мире. Делегации отвечают за связи с местными органами власти, распределение средств и грантов ЕС, а в некоторых случаях за выполнение миссий, таких как отчеты о зонах конфликтов.

Однако теперь блок меняет приоритеты, сосредотачиваясь на собственных стратегических интересах, в частности, на обеспечении санкций или оборонного партнерства, поэтому ресурсы перераспределяют соответственно, пишут журналисты.

"Делегации в странах... – таких, как предоставляющие флаги российским судам "теневого флота", – вполне могут столкнуться с увеличением штата", – рассказал неназванный чиновник.

4 марта 2025 года президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила план перевооружения Европы, предусматривающий привлечение до 800 млрд евро оборонных инвестиций странами-членами блока.

19 мая страны Европейского Союза достигли принципиальной договоренности по созданию нового кредитного механизма под названием Security Action for Europe (SAFE) в размере 150 млрд евро для перевооружения.