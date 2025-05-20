ЄС планує скоротити закордонні представництва – яка причина

Ініціативу розгорнуть протягом наступних двох років, зазначили неназвані чиновники

Кая Каллас (Фото: EPA)

Дипломатичний відділ Європейського Союзу готовий скоротити приблизно 10 іноземних делегацій та приблизно 100 місцевих працівників на тлі скорочення бюджету та ширших перестановок. Про це пише Politico, посилаючись на знайомих із планом чиновників.

Високопоставлений дипломат ЄС Кая Каллас 14 травня представила високопосадовцям Європейської комісії план реорганізації Європейської служби зовнішніх дій (EEAS). За словами анонімних посадовців, схвалену ініціативу розгорнуть протягом наступних двох років.

Чиновник повідомив, що скорочення торкнуться делегацій у країнах, де Брюссель більше не бачить необхідності утримувати багато дипломатів і персоналу – наприклад, Білорусі й Лесото.

"Пріоритети блоку зміщуються з допомоги розвитку на реалізацію стратегічних інтересів, таких як забезпечення та виконання санкцій чи оборонне партнерство і ресурси перенаправляються на ці цілі", – сказав співрозмовник.

Хоча ЄЗС не планує офіційно закривати жодну зі своїх 144 іноземних представництв, але близько 10 скоротять до основного персоналу, такого як посол та один або два помічники.

Сотню місцевих працівників звільнять у два етапи – у 2026 та 2027 роках, кажуть співрозмовники.

Зазначається, що попередній план скорочення штату Європейської служби зовнішніх дій передбачав набагато більше звільнень – до 800 працівників.

Проте ця версія плану передбачає "м’якші скорочення", пишуть журналісти, які ознайомилися з документом.

За словами чиновника, капітальний ремонт коштуватиме ЄС близько 20 мільйонів євро протягом першого року, після чого протягом наступних трьох років буде заощаджено 9 млн євро.

Однак один із посадовців застеріг, що можливі скорочення поза межами ініціативи Каллас.

Служба зовнішніх дій, заснована у 2011 році, розширилася з кількох десятків працівників до понад 5200 осіб у всьому світі. Делегації відповідають за зв'язки з місцевими органами влади, розподіл коштів та грантів ЄС, а в деяких випадках — за виконання місій, таких як звітування про зони конфліктів.

Однак тепер блок змінює пріоритети, зосереджуючись на власних стратегічних інтересах, зокрема на забезпеченні санкцій або оборонного партнерства, тому ресурси перерозподіляють відповідно, пишуть журналісти.

"Делегації в країнах... – таких як ті, що надають прапори російським суднам "тіньового флоту", – цілком можуть зіткнутися зі збільшенням штату", – розповів неназваний чиновник.

4 березня 2025 року президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила план переозброєння Європи, який передбачає залучення до 800 млрд євро оборонних інвестицій країнами-членами блоку.

19 травня країни Європейського Союзу досягли принципової домовленості щодо створення нового кредитного механізму під назвою Security Action for Europe (SAFE) розміром 150 млрд євро для переозброєння.