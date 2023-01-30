ЕС: Танки для Украины – ответ на эскалацию со стороны России

Решение Европейского Союза о поставках танков Украине было мотивировано намерением ЕС помочь Украине защищаться на фоне эскалации конфликта со стороны России. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает DW.

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Представитель европейской дипломатии подчеркнул, что поставки танков Украине стали ответом на эскалацию со стороны России, которая убивает мирных жителей, разрушает гражданскую инфраструктуру, использует голод как оружие.

По его словам, российские власти используют как оружие "энергию, голод – все, что может, чтобы сломать Украину".

Стано отметил, что Москва уже почти год не прекращает агрессию против Украины, поэтому Евросоюз должен помочь Киеву защитить себя, поскольку украинцы отстаивают свою территорию и защищают свой народ от вторжения, "конечной целью которого является уничтожение страны и нации, как заявил господин Путин".

"Это не эскалация, это ответ на эскалацию давления и кровопролития со стороны России", – подчеркнул Стано.

Он подчеркнул, что все мирные усилия до сих пор "разбивались о стену невежества Кремля", отвергающего любые мирные инициативы и возможности говорить о прекращении войны за столом переговоров.

"Вот почему ЕС будет продолжать помогать Украине защищаться", – резюмировал Стано.

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Наталія Медведєва

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