Еще одна страна не исключает отправку войск в Украину в будущем. На этот раз — Норвегия

Эйде заявил, что "в долгосрочной перспективе нельзя ничего исключать"

Эспен Барт Эйде (Фото: EPA/HENRIK MONTGOMERY)

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что не исключает отправку военных своей страны в Украину в "долгосрочной перспективе". Об этом он сообщил в интервью Европейской правде.

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По его словам, разговоры об отправке западных войск в Украину касались не боевых подразделений для прямых столкновений с россиянами, а сил поддержки, обучения, а также советников.

Он отметил, что сейчас Норвегия не планирует отправлять войска и высказал мнение, что вряд ли у многих стран есть такие планы.

Одновременно дипломат сказал, что в "очень долгосрочной перспективе нельзя ничего исключать".

Эйде заявил, что НАТО хочет поддерживать Украину на том уровне, чтобы она достигла успеха, а Россия проиграла войну.

"Но никакого желания быть непосредственной стороной в войне нет, потому что это может привести к мировой войне, которую мы видеть не хотим", — подчеркнул глава норвежского МИД.

Недавно издание Bloomberg со ссылкой на анонимных чиновников написало, что заявления главы Франции Макрона о возможности отправки войск в Украину разозлили чиновников США, которые считают, что такой шаг "может спровоцировать столкновение с Россией".

С конца февраля 2024 года президент Франции неожиданно начал говорить, что не исключает возможности применения иностранных войск в Украине. 14 марта он сказал, что только Россия будет виновата, если Франция решит направить солдат в Украину.

Позже он объяснил, что его слова должны придать Европе новый импульс для ускорения помощи Украине.

Президент Владимир Зеленский предполагает, что изменения в риторике Макрона связаны с осознанием лжи диктатора Владимира Путина.

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