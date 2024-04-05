Еще одна страна не исключает отправку войск в Украину в будущем. На этот раз — Норвегия
Эспен Барт Эйде (Фото: EPA/HENRIK MONTGOMERY)

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что не исключает отправку военных своей страны в Украину в "долгосрочной перспективе". Об этом он сообщил в интервью Европейской правде. 

По его словам, разговоры об отправке западных войск в Украину касались не боевых подразделений для прямых столкновений с россиянами, а сил поддержки, обучения, а также советников. 

Он отметил, что сейчас Норвегия не планирует отправлять войска и высказал мнение, что вряд ли у многих стран есть такие планы.

Одновременно дипломат сказал, что в "очень долгосрочной перспективе нельзя ничего исключать".

Эйде заявил, что НАТО хочет поддерживать Украину на том уровне, чтобы она достигла успеха, а Россия проиграла войну. 

"Но никакого желания быть непосредственной стороной в войне нет, потому что это может привести к мировой войне, которую мы видеть не хотим", — подчеркнул глава норвежского МИД. 

Недавно издание Bloomberg со ссылкой на анонимных чиновников написало, что заявления главы Франции Макрона о возможности отправки войск в Украину разозлили чиновников США, которые считают, что такой шаг "может спровоцировать столкновение с Россией".

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