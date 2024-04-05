Ще одна країна не відкидає відправлення військ в Україну в майбутньому. Цього разу — Норвегія
Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що не відкидає відправлення військових своєї країни в Україну в "довгостроковій перспективі". Про це він повідомив у інтерв'ю Європейській правді.
За його словами, розмови про відправлення західних військ в Україну стосувалися не бойових підрозділів для прямих зіткнень із росіянами, а сил підтримки, навчання, а також радників.
Він зазначив, що зараз Норвегія не планує відправляти війська, і висловив думку, що навряд чи багато країн мають такі плани.
Водночас дипломат сказав, що у "дуже довгостроковій перспективі не можна нічого виключати".
Ейде заявив, що НАТО хоче підтримувати Україну на тому рівні, щоб вона досягла успіху, а Росія програла війну.
"Але ніякого бажання бути безпосередньою стороною у війні немає, тому що це може призвести до світової війни, яку ми бачити не хочемо", – наголосив глава норвезького МЗС.
Нещодавно видання Bloomberg із посиланням на анонімних чиновників написало, що заяви глави Франції Макрона про можливість відправлення військ в Україну розлютили чиновників США, які вважають, що такий крок може спровокувати зіткнення з Росією.
- З кінця лютого 2024 року президент Франції несподівано почав говорити, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні. 14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція вирішить направити солдатів до України.
- Пізніше він пояснив, що його слова мають надати Європі нового імпульсу для прискорення допомоги Україні.
- Президент Володимир Зеленський припускає, що зміни в риториці Макрона пов'язані з усвідомленням брехні диктатора Володимира Путіна.
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