Ще одна країна не відкидає відправлення військ в Україну в майбутньому. Цього разу — Норвегія

Ейде заявив, що "у довгостроковій перспективі не можна нічого виключати"

Еспен Барт Ейде (Фото: EPA/HENRIK MONTGOMERY)

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що не відкидає відправлення військових своєї країни в Україну в "довгостроковій перспективі". Про це він повідомив у інтерв'ю Європейській правді.

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За його словами, розмови про відправлення західних військ в Україну стосувалися не бойових підрозділів для прямих зіткнень із росіянами, а сил підтримки, навчання, а також радників.

Він зазначив, що зараз Норвегія не планує відправляти війська, і висловив думку, що навряд чи багато країн мають такі плани.

Водночас дипломат сказав, що у "дуже довгостроковій перспективі не можна нічого виключати".

Ейде заявив, що НАТО хоче підтримувати Україну на тому рівні, щоб вона досягла успіху, а Росія програла війну.

"Але ніякого бажання бути безпосередньою стороною у війні немає, тому що це може призвести до світової війни, яку ми бачити не хочемо", – наголосив глава норвезького МЗС.

Нещодавно видання Bloomberg із посиланням на анонімних чиновників написало, що заяви глави Франції Макрона про можливість відправлення військ в Україну розлютили чиновників США, які вважають, що такий крок може спровокувати зіткнення з Росією.

З кінця лютого 2024 року президент Франції несподівано почав говорити, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні. 14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція вирішить направити солдатів до України.

Пізніше він пояснив, що його слова мають надати Європі нового імпульсу для прискорення допомоги Україні.

Президент Володимир Зеленський припускає, що зміни в риториці Макрона пов'язані з усвідомленням брехні диктатора Володимира Путіна.

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