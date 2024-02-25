Эскалации на Ближнем Востоке не было бы, если бы Россия не вторглась в Украину – Мелони

По мнению итальянского премьера, если война в Украине не прекратится, мир испытывает еще больше войн

Джорджа Мэлони (Скриншот)

Эскалации на Ближнем Востоке можно было избежать, если бы в феврале 2022 года Россия не начала полномасштабную войну против Украины. Такое мнение в интервью Il Giornale высказала премьер Италии Джорджа Мелони.

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"Такое серьезное нарушение международной системы, основанной на правилах, к тому же со стороны постоянного члена Совета Безопасности ООН, неизбежно должно было иметь цепную реакцию для других регионов мира – от Ближнего Востока до Балкан и дальше в Африку", – сказала она.

Также Мелони подчеркнула, что если ситуацию в Украине не вернуть в рамки международного права, то вспышки конфликтов в мире будут "множиться и дальше".

7 октября 2023 года во время вторжения террористов ХАМАС из сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу как заложники не менее 240 человек, в частности младенцы, дети, женщины и пожилые люди.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ начал полную блокаду сектора Газа, а затем приступил к масштабной военной операции по уничтожению военной инфраструктуры ХАМАС.

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