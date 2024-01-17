Кулеба: Світ достатньо міцний, щоб впоратися з численними конфліктами одночасно

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що недоречно розглядати конфлікти на Близькому Сході з точки зору відволікального фактора. Під час брифінгу з британським колегою Девідом Камероном у Давосі він наголосив, що світ має достатній запас міцності, щоб впоратися з численними конфліктами одночасно.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Відповідаючи на питання, як сильно ситуація на Близькому Сході "відвертає увагу ради директорів, коли йдеться про підтримку України", Кулеба наголосив, що українці як ніхто інший знають, що кожна війна – це трагедія, тому такі погляди є недоречними.

За словами Кулеби, на четвертій зустрічі радників із національної безпеки та зовнішньої політики щодо принципів відновлення миру в Україні в Давосі всі зосереджені та хочуть, щоб війна закінчилася. Він звернув увагу на те, що світ має "достатній запас міцності, щоб впоратися з численними конфліктами одночасно".

"Ми не повинні створювати враження, що світ не має такої здатності. У нас є ресурси. У нас, здається, є воля. Що ми повинні зробити – це втілити цю волю в дії", – підсумував очільник МЗС.

16 січня глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала західних партнерів продовжити допомогу Україні для її опору агресії Росії.

Президент США Байден запросив лідерів Конгресу до Білого дому на зустріч, щоб обговорити поточні дискусії стосовно законопроєкту, який передбачає, зокрема, надання допомоги Україні.

Президент Зеленський заявив у Давосі, що затягування з ухваленням військової допомоги Україні – це "страшний експеримент", який може призвести до погіршення ситуації не тільки для українців, а й для західних країн.

Читайте також: Посол у США: Конгрес погодить допомогу Україні швидше, ніж передадуть російські активи