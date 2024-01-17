Кулеба: Мир достаточно прочен, чтобы справиться с многочисленными конфликтами одновременно

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что неуместно рассматривать конфликты на Ближнем Востоке с точки зрения отвлекающего фактора. Во время брифинга с британским коллегой Дэвидом Кэмероном в Давосе он подчеркнул, что мир имеет достаточный запас прочности, чтобы справиться с многочисленными конфликтами одновременно.

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Отвечая на вопрос, как сильно ситуация на Ближнем Востоке "отвлекает внимание совета директоров, когда речь идет о поддержке Украины", Кулеба отметил, что украинцы как никто другой знают, что каждая война – это трагедия, поэтому такие взгляды неуместны.

По словам Кулебы, на четвертой встрече советников по национальной безопасности и внешней политике относительно принципов восстановления мира в Украине в Давосе все сосредоточены и хотят, чтобы война закончилась. Он обратил внимание на то, что мир имеет "достаточный запас прочности, чтобы справиться с многочисленными конфликтами одновременно".

"Мы не должны создавать впечатление, что мир не имеет такой способности. У нас есть ресурсы. У нас, кажется, есть воля. Что мы должны сделать – это воплотить эту волю в действия", – подытожил глава МИД.

16 января глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала западных партнеров продлить помощь Украине для ее сопротивления агрессии России.

Президент США Байден пригласил лидеров Конгресса в Белый дом на встречу, чтобы обсудить текущие дискуссии по законопроекту, предусматривающему, в частности, оказание помощи Украине.

Президент Зеленский заявил в Давосе, что затягивание с принятием военной помощи Украине – это "страшный эксперимент", который может привести к ухудшению ситуации не только для украинцев, но и для западных стран.

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