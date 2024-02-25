Ескалації на Близькому Сході могло б і не бути, якби Росія не вторглася в Україну – Мелоні

На думку італійської прем'єрки, якщо війна в Україні не припиниться, світ зазнає ще більше війн

Джорджа Мелоні (Скриншот)

Ескалації на Близькому Сході можна було б уникнути, якби у лютому 2022 року Росія не розпочала повномасштабну війну проти України. Таку думку в інтерв'ю Il Giornale висловила прем'єрка Італії Джоржа Мелоні.

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"Таке серйозне порушення міжнародної системи, заснованої на правилах, до того ж із боку постійного члена Ради Безпеки ООН, неминуче повинно було мати ланцюгову реакцію для інших регіонів світу – від Близького Сходу до Балкан і далі до Африки", – сказала вона.

Також Мелоні підкреслила, що якщо ситуацію в Україні не повернути у рамки міжнародного права, то спалахи конфліктів у світі "множитимуться і надалі".

7 жовтня 2023 року під час вторгнення терористів ХАМАС із сектору Гази до південних районів Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники не менше 240 осіб, зокрема немовлята, діти, жінки та люди похилого віку.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази, а потім розпочав масштабну військову операцію зі знищення військової інфраструктури ХАМАС.

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