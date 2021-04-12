Эскалация на границе. В Раде собирают подписи, чтобы заслушать Хомчака в закрытом режиме

В Верховной Раде собирают подписи за проведение закрытого заседания, на котором парламент заслушал бы доклад главнокомандующего Вооруженных сил Руслана Хомчака об обострении на востоке Украины. Об этом в Telegram сообщил лидер фракции Голос Ярослав Железняк.

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По словам Железняка, он получил подписные листы о созыве закрытого заседания.

На нем предлагается заслушать доклады:

– Хомчака об обострении ситуации на востоке Украины;

– министра здравоохранения Максима Степанова о ситуации с распространением COVID-19, тестированием и вакцинацией;

– премьер-министра Дениса Шмыгаля о загруженности и обеспеченности больниц, создании новых койкомест и "преодолении катастрофической ситуации с закупками вакцин".

Глава партии Слуга народа Александра Корниенко на брифинге в Раде заявил, что когда будет необходимость, Рада заслушает военных о ситуации, но сейчас они должны заниматься фронтом и обороной. В объединении в одном заседании военных вопросов и вопросов борьбы с эпидемией коронавируса Корниенко увидел признаки "политизации".

Для проведения внеочередного заседания требуется собрать подписи 150 нардепов.

На этой неделе в Раде планируются внеочередные заседания, в Слуге народа рассказали о возможной повестке.

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Денис Юдин

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