Если РФ откажется от мира, США должны арестовать ее суда и дать Украине Tomahawk – сенатор Грэм

Республиканец убежден, что Трамп должен "изменить правила игры" и преследовать российские танкеры также, как суда Венесуэлы

Линдси Грэм (Фото: ЕРА)

США должны конфисковать российские танкеры, которые перевозят нефть, если российский диктатор Владимир Путин снова откажется от мира в Украине. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм в эфире телеканала NBC News.

Он отметил, что США продолжают попытки "заманить" Путина за стол переговоров, но он по-прежнему отвергает их усилия. Если российский диктатор и в этот раз откажется прекратить полномасштабную войну, то Грэм надеется, что президент США Дональд Трамп подпишет его законопроект, который поддерживают 85 соавторов.

"Введет пошлины на такие страны, как Китай, которые покупают дешевую российскую нефть. Объявит Россию государством-спонсором терроризма за похищение 20 000 украинских детей. И самое главное, конфискует суда, перевозящие санкционированную российскую нефть, как это делается в Венесуэле", – сказал сенатор.

Он считает, что в случае очередного отказа России США должны "изменить правила игры" и дать Украине ракеты Tomahawk для ударов по местам производства дронов и ракет в РФ.