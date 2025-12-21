Если РФ откажется от мира, США должны арестовать ее суда и дать Украине Tomahawk – сенатор Грэм
США должны конфисковать российские танкеры, которые перевозят нефть, если российский диктатор Владимир Путин снова откажется от мира в Украине. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм в эфире телеканала NBC News.
Он отметил, что США продолжают попытки "заманить" Путина за стол переговоров, но он по-прежнему отвергает их усилия. Если российский диктатор и в этот раз откажется прекратить полномасштабную войну, то Грэм надеется, что президент США Дональд Трамп подпишет его законопроект, который поддерживают 85 соавторов.
"Введет пошлины на такие страны, как Китай, которые покупают дешевую российскую нефть. Объявит Россию государством-спонсором терроризма за похищение 20 000 украинских детей. И самое главное, конфискует суда, перевозящие санкционированную российскую нефть, как это делается в Венесуэле", – сказал сенатор.
Он считает, что в случае очередного отказа России США должны "изменить правила игры" и дать Украине ракеты Tomahawk для ударов по местам производства дронов и ракет в РФ.
- 10 декабря Трамп сообщил, что его страна захватила крупнейший танкер рядом с побережьем Венесуэлы.
- 17 декабря сообщалось, что США ввели полную блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, заходящих в Венесуэлу или отправляющихся из ее портов.
- 20 декабря Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм подтвердила, что береговая охрана перехватила танкер, который пришвартовался в Венесуэле
- 21 декабря Reuters сообщало, что США перехватили уже второе за эти выходные судно у берегов Венесуэлы.
