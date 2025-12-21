Якщо РФ відмовиться від миру, США повинні арештувати її судна і дати Україні Tomahawk – сенатор Грем
США мають конфіскувати російські танкери, які перевозять нафту, якщо російський диктатор Володимир Путін знову відмовиться від миру в Україні. Про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем в ефірі телеканалу NBC News.
Він зазначив, що США продовжують спроби "заманити" Путіна за стіл переговорів, але він, як і раніше, відкидає їхні зусилля. Якщо російський диктатор і цього разу відмовиться припинити повномасштабну війну, то Грем сподівається, що президент США Дональд Трамп підпише його законопроєкт, який підтримують 85 співавторів.
"Введе мита на такі країни, як Китай, які купують дешеву російську нафту. Оголосить Росію державою-спонсором тероризму за викрадення 20 000 українських дітей. І найголовніше, конфіскує судна, що перевозять санкціоновану російську нафту, як це робиться у Венесуелі", – сказав сенатор.
Він вважає, що в разі чергової відмови Росії США мають "змінити правила гри" і дати Україні ракети Tomahawk для ударів по місцях виробництва дронів і ракет у РФ.
- 10 грудня Трамп повідомив, що його країна захопила найбільший танкер поруч із узбережжям Венесуели.
- 17 грудня повідомлялося, що США ввели повну блокаду всіх підсанкційних нафтових танкерів, що заходять до Венесуели або вирушають з її портів.
- 20 грудня міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем підтвердила, що берегова охорона перехопила танкер, який пришвартувався у Венесуелі
- 21 грудня Reuters повідомляло, що США перехопили вже другее за ці вихідні судно біля берегів Венесуели.
Коментарі (0)