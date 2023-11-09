Если сейчас бросить Украину, США придется бороться с РФ самостоятельно и сначала – Госдеп

Заместитель госсекретаря США Джеймс О'Брайен заявил, что если не помочь Украине в противостоянии с Россией, Соединенным Штатам однажды придется делать это собственноручно и сначала. Так он ответил на вопросы сенаторов, которые озвучивали опасения своих избирателей, в частности, сомнения в необходимости дальнейшей поддержки Украины.

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"Меня всегда учили, если оставить наполовину проделанную работу, придется вернуться и делать это снова. Сейчас украинцы готовы выполнять эту работу, потому что речь идет об их территории. Если мы откажемся сейчас помогать им, то позже эту работу придется проделать кому-то другому, и, вероятно, это будем мы", – сказал О'Брайен.

Он подчеркнул, что сейчас неудачное время покидать Украину, поскольку она побеждает и вернула половину территории, которую Россия захватила после февраля 2022, а также открыла зерновые пути Черного моря, которые российский диктатор Владимир Путин пытался закрыть в июле.

Кроме того, добавил заместитель Блинкена, поддержка Украины помогает США развивать свою военную промышленность, что может потребоваться в противостоянии с Китаем.

"Если мы собираемся конкурировать с Китаем со временем, то следует иметь в виду, что битва за Украину позволяет нам восстановить нашу собственную промышленную базу. Мы создаем новые энергетические технологии и внедряем их по всему миру, строим новые оборонные технологии, работаем в сфере ІТ. Все это включено в пакет дополнительного финансирования и сделает нас более способными защищать Тайвань", – заявил он.

20 октября 2023 года Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укреплению безопасности границ США.

В частности, $61,4 млрд. из них предусматриваются для Украины. Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.

7 ноября Сенат США заблокировал попытку принять закон о предоставлении помощи только Израилю и без упоминания о помощи Украине.

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