Якщо зараз кинути Україну, США доведеться боротися з РФ самостійно та з початку – Держдеп

Заступник держсекретаря США Джеймс О'Браєн заявив, якщо не допомогти Україні в протистоянні з Росією, Сполученим Штатам одного дня доведеться робити це власноруч і з самого початку. Так він відповів на запитання сенаторів, які озвучували побоювання своїх виборців, зокрема сумніви щодо необхідності подальшої підтримки України.

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"Мене завжди вчили, якщо облишити наполовину виконану роботу, доведеться повернутися і робити це знову. Зараз українці готові виконувати цю роботу, бо йдеться про їхню територію. Якщо ми відмовимося зараз допомагати їм, то пізніше цю роботу доведеться виконати комусь іншому, і, ймовірно, це будемо ми", – сказав О'Браєн.

Він наголосив, що зараз невдалий час залишати Україну, оскільки вона перемагає і повернула половину території, яку Росія захопила після лютого 2022 року, а також відкрила зернові шляхи Чорного моря, які російський диктатор Володимир Путін намагався закрити в липні.

Крім того, додав заступник Блінкена, підтримка України допомагає США розвивати власну військову промисловість, що може знадобитись у протистоянні з Китаєм.

"Якщо ми збираємося конкурувати з Китаєм з часом, то слід мати на увазі, що битва за Україну дозволяє нам відновити нашу власну промислову базу. Ми створюємо нові енергетичні технології та впроваджуємо їх у всьому світі, будуємо нові оборонні технології, працюємо у сфері ІТ. Все це включено у пакет додаткового фінансування і це зробить нас більш спроможними захищати Тайвань", – заявив він.

20 жовтня 2023 року Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім направив до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцнення безпеки кордонів США.

Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше посол України у США Оксана Маркарова розповідала, куди підуть гроші.

7 листопада Сенат США заблокував спробу ухвалити закон про надання допомоги лише Ізраїлю та без згадки про допомогу Україні.

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