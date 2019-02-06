ЕСПЧ отложил рассмотрение "крымского" иска Украины против России

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Европейский суд по правам человека перенес на неопределенный пока срок публичных слушаний по крымской жалобе Украины против России по поводу Крыма. Об этом ЕСПЧ сообщает на официальном сайте, но причины такого решения не уточняет.

Слушания планировались на 27 февраля. Суд намеревался провести открытое заседание, рассмотрев вопрос о том, осуществляла ли Россия фактический контроль территории Крыма еще до "юридического оформления" аннексии решением Государственной Думы.

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Вчера сообщалось, что в Крыму российские оккупанты проводят на полигонах боевой подготовки учения с подразделениями отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота.

В январе стало известно, что Россия не выполнила требование ЕСПЧ и не провела дополнительное обследование украинского политзаключенного Павла Гриба.