Есть шанс, что война закончится нашей победой в этом году — Резников

Полномасштабная война России против Украины может закончиться в 2023 году, считает министр обороны Алексей Резников, назвав себя "информированным реалистом". Его слова приводит Bild.

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Как выразился глава Минобороны, он "оптимист", который видит ситуацию на поле боя и развитие поддержки союзников.

"И действительно вижу, что есть шанс, что эта война закончится нашей победой в этом году. Я серьезно обдумываю это, я много знаю, и это вселяет в меня оптимизм. Оптимист – это информированный реалист", – сказал он.

На начало весны 2023 года основные усилия оккупационных сил РФ на востоке и фронте в целом направлены на выдавливание украинских войск из Бахмута в Донецкой области.

Резников считает, что Россия не применит тактическое ядерное оружие, так как Индия и Китай "дали ей сигнал".

3 марта 2023 года канцлер Шольц "без фанфар" поехал к американскому лидеру Байдену за снарядами для ВСУ и другим.

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Євген Пилипенко

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