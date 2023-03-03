Резников: Россия не применит тактическое ядерное оружие. Индия и Китай дали ей сигнал

Министр обороны Алексей Резников не видит угрозы применения тактического ядерного оружия Россией. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Bild.

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По его словам, россияне не применят тактическое ядерное оружие, так как они получили четкий сигнал от Китая и Индии о недопустимости применения оружия массового поражения.

Он отметил, что знает оккупантов, а поэтому считает ядерные угрозы блефом.

"Применение ядерного оружия не даст им того, чего они хотят", — заявил Резников.

Недавно заместитель председателя Совбеза и бывший президент РФ Дмитрий Медведев снова начал бредить ядерным апокалипсисом и угрожать миру применением оружия массового поражения.

21 февраля Путин заявил, что РФ "приостанавливает" свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях и готовится к проведению испытаний ядерного оружия.

Генсек НАТО Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение.

Решение РФ является "глубоко досадным и безответственным", заявил Блинкен.

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Дмитро Гриниченко

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