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Резников: Россия не применит тактическое ядерное оружие. Индия и Китай дали ей сигнал

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2023, 10:34
Резников: Россия не применит тактическое ядерное оружие. Индия и Китай дали ей сигнал - Фото
Алексей Резников (Фото: EPA)

Министр обороны Алексей Резников не видит угрозы применения тактического ядерного оружия Россией. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Bild.

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По его словам, россияне не применят тактическое ядерное оружие, так как они получили четкий сигнал от Китая и Индии о недопустимости применения оружия массового поражения.

Он отметил, что знает оккупантов, а поэтому считает ядерные угрозы блефом.

"Применение ядерного оружия не даст им того, чего они хотят", — заявил Резников. 

Недавно заместитель председателя Совбеза и бывший президент РФ Дмитрий Медведев снова начал бредить ядерным апокалипсисом и угрожать миру применением оружия массового поражения.

  • 21 февраля Путин заявил, что РФ "приостанавливает" свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях и готовится к проведению испытаний ядерного оружия.
  • Генсек НАТО Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение.
  • Решение РФ является "глубоко досадным и безответственным", заявил Блинкен.

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Дмитро Гриниченко
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Алексей Резников война ядерное оружие минобороны
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