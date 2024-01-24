Эстонский офицер: Для нападения на НАТО, РФ должна вывести из Украины 300 000 своих вояк

Мартин Херем заявил, что для реализации потенциального нападения РФ на НАТО Москве может понадобиться несколько лет. Союзники должны быть готовы

Мартин Херем (Фото: ERR)

Командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем заявил в эфире телеканала ETV, что для нападения России на НАТО нужны по меньшей мере четыре фактора. По меньшей мере, добавил он, Москва должна вывести из Украины 300 000 своих военных.

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"Во-первых, Россия должна выйти из войны с Украиной, то есть вывести основную часть своих сил, например, 300 000 из 400 000 военнослужащих", – сказал он.

Во-вторых, продолжил Херем, России понадобится некоторое время для восстановления. По его подсчетам, это примерно год.

"В-третьих, даже если она восстановится через год, даже если Украина выйдет из войны, в мире должно произойти что-то значительное – суперпандемия, полный крах экономики, война на Тайване, на Балканах. В таком случае мы должны быть очень бдительны", – объяснил эстонский офицер.

Последнее, по мнению Херема, странам НАТО следует подготовиться к потенциальной угрозе.

"Чем лучше мы подготовлены, тем меньше вероятность того, что она попытается это сделать. Но если мы не будем говорить об этом, мы вряд ли подготовимся к этому, тогда этого можно ожидать", – резюмировал он.

17 января 2024 года президент Франции Макрон заявил, что подготовка соглашения о гарантиях безопасности для Украины почти завершена, и подчеркнул, что 2024 год станет ключевым для Европы.

В тот же день глава Военного комитета НАТО адмирал Бауэр заявил об окончании "спокойной и предсказуемой эпохи" для Запада, призвав союзников готовиться к временам, когда что угодно, включая новые войны, может произойти в любой момент.

18 января помощник генсека НАТО по политическим вопросам Руге заявил, что члены организации должны быть готовы к возможной российской агрессии. Он уверен, что Североатлантический союз способен защититься от него.

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