Эстонский офицер: Для нападения на НАТО, РФ должна вывести из Украины 300 000 своих вояк
Командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем заявил в эфире телеканала ETV, что для нападения России на НАТО нужны по меньшей мере четыре фактора. По меньшей мере, добавил он, Москва должна вывести из Украины 300 000 своих военных.
"Во-первых, Россия должна выйти из войны с Украиной, то есть вывести основную часть своих сил, например, 300 000 из 400 000 военнослужащих", – сказал он.
Во-вторых, продолжил Херем, России понадобится некоторое время для восстановления. По его подсчетам, это примерно год.
"В-третьих, даже если она восстановится через год, даже если Украина выйдет из войны, в мире должно произойти что-то значительное – суперпандемия, полный крах экономики, война на Тайване, на Балканах. В таком случае мы должны быть очень бдительны", – объяснил эстонский офицер.
Последнее, по мнению Херема, странам НАТО следует подготовиться к потенциальной угрозе.
"Чем лучше мы подготовлены, тем меньше вероятность того, что она попытается это сделать. Но если мы не будем говорить об этом, мы вряд ли подготовимся к этому, тогда этого можно ожидать", – резюмировал он.
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