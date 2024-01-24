Командувач армією Естонії: Щоб напасти на НАТО, Росія має вивести з України 300 000 вояків

Мартін Херем заявив, що для реалізації потенційного нападу РФ на НАТО Москві може знадобитися декілька років. Союзники мають бути готовими

Мартін Херем (Фото: ERR)

Командувач Силами оборони Естонії Мартін Херем заявив в ефірі телеканалу ETV, що для нападу Росії на НАТО потрібні щонайменше чотири чинники. Щонайменше, додав він, Москва має вивести з України 300 000 своїх військових.

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"По-перше, Росія повинна вийти з війни з Україною, тобто вивести основну частину своїх сил, наприклад, 300 000 з 400 000 військовослужбовців", – сказав він.

По-друге, продовжив Херем, Росії знадобиться деякий час на відновлення. За його підрахунками, це приблизно рік.

"По-третє, навіть якщо вона відновиться за рік, навіть якщо Україна вийде з війни, у світі має статися щось значне – суперпандемія, повний крах економіки, війна на Тайвані, на Балканах. У такому разі ми маємо бути дуже пильними", – пояснив естонський офіцер.

Останнє, на думку Херема, країнам НАТО потрібно підготуватися до потенційної загрози.

"Що краще ми підготовлені, то менша ймовірність того, що вона спробує це зробити. Але якщо ми не будемо говорити про це, ми навряд чи підготуємося до цього, тоді цього можна очікувати", – резюмував він.

17 січня 2024 року президент Франції Макрон заявив, що наразі підготовка угоди про гарантії безпеки для України майже завершена, та наголосив, що 2024 рік стане ключовим для Європи.

Того самого дня очільник Військового комітету НАТО адмірал Бауер заявив про закінчення "спокійної та передбачуваної епохи" для Заходу, закликавши союзників готуватися до часів, коли будь-що, включно з новими війнами, може статися у будь-який момент.

18 січня помічник генсекретаря НАТО з політичних питань Руге заявив, що члени організації мають бути готовими до можливої російської агресії. Він впевнений, що Альянс здатен захиститися від неї.

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