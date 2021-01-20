UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Это аморально". У Кравчука назвали Медведчука недостойным быть гражданином Украины

20.01.2021, 20:33
Владимир Путин и Виктор Медведчук (скриншот видео)

Российская Федерация и депутат Рады Виктор Медведчук совместно пытаются использовать пленных в своих политических и имиджевых интересах. Делегация Украины в трехсторонней контактной группе назвала эту попытку "глубоко аморальной". Об этом говорится в заявлении делегации, опубликованном в Telegram.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"С этой целью они планируют завезти в Украину через Беларусь из России несколько лиц (предварительно 9), которые содержались на временно оккупированной территории Украины", – говорится в заявлении.

В делегации говорят, что пока неизвестно, кто эти люди, и есть ли они в списках на освобождение.

Украинские представители считают, что РФ таким образом демонстративно пытается подорвать процедуры ТКГ и пренебрегает договоренностями в нормандском формате, "фактически принижая значение соответствующих усилий Германии, Франции и ОБСЕ".

"Предварительно известно, что этих 9 человек "достали" с оккупированной территории Украины, перевезли в Ростов, там продержали, готовясь "отдать" Медведчуку", – сказано в заявлении.

В делегации отметили, что этих лиц придется поместить в обсервацию и провести через полную проверку спецслужб – "фактически, Кремль и Медведчук подставляют этих людей под дополнительную нагрузку, пытаясь вывезти их в обход официальной процедуры".

"Глубоко аморальная попытка использовать судьбы людей, которые содержались на оккупированной территории, с политической и имиджевой целью еще раз демонстрирует всем, что Медведчук является неадекватным званию украинского гражданина лицом, а РФ – не способным выполнять на этом этапе элементарные процедуры и практики, за которые сама взяла на себя ответственность", – заявила делегация.

Там заверили, что руководство Украины и украинские спецслужбы дадут этим попыткам соответствующую оценку. Также Украина ждет ответной реакции международных партнеров.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
Леонид Кравчук Донбасс виктор медведчук нормандский формат ткг

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 