"Это аморально". У Кравчука назвали Медведчука недостойным быть гражданином Украины

Российская Федерация и депутат Рады Виктор Медведчук совместно пытаются использовать пленных в своих политических и имиджевых интересах. Делегация Украины в трехсторонней контактной группе назвала эту попытку "глубоко аморальной". Об этом говорится в заявлении делегации, опубликованном в Telegram.

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"С этой целью они планируют завезти в Украину через Беларусь из России несколько лиц (предварительно 9), которые содержались на временно оккупированной территории Украины", – говорится в заявлении.

В делегации говорят, что пока неизвестно, кто эти люди, и есть ли они в списках на освобождение.

Украинские представители считают, что РФ таким образом демонстративно пытается подорвать процедуры ТКГ и пренебрегает договоренностями в нормандском формате, "фактически принижая значение соответствующих усилий Германии, Франции и ОБСЕ".

"Предварительно известно, что этих 9 человек "достали" с оккупированной территории Украины, перевезли в Ростов, там продержали, готовясь "отдать" Медведчуку", – сказано в заявлении.

В делегации отметили, что этих лиц придется поместить в обсервацию и провести через полную проверку спецслужб – "фактически, Кремль и Медведчук подставляют этих людей под дополнительную нагрузку, пытаясь вывезти их в обход официальной процедуры".

"Глубоко аморальная попытка использовать судьбы людей, которые содержались на оккупированной территории, с политической и имиджевой целью еще раз демонстрирует всем, что Медведчук является неадекватным званию украинского гражданина лицом, а РФ – не способным выполнять на этом этапе элементарные процедуры и практики, за которые сама взяла на себя ответственность", – заявила делегация.

Там заверили, что руководство Украины и украинские спецслужбы дадут этим попыткам соответствующую оценку. Также Украина ждет ответной реакции международных партнеров.

16 января глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук прокомментировал информацию о якобы передаче украинских граждан Медведчуку. Он заявил, что пророссийские боевики на Донбассе вместе с кумом Путина помогают России уклониться от взятых на себя на высшем уровне обязательств.

По словам главы ОБСЕ Анн Линде, Украина выполнила все условия для проведения нового саммита нормандской четверки, Россия – нет.

В МИД назвали инициативу РФ и Медведчука ударом по нормандскому формату и работе ТКГ.

Вадим Ребрина

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