UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Это наша война. А мы оставили воевать Украину". Британский депутат призвал дать ВСУ танки

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2023, 17:42
Тобиас Эллвуд (фото - ЕРА)

Влиятельный член парламента Великобритании от консерваторов Тобиас Эллвуд заявил, что страна должна "обязательно" снабжать ВСУ танками и не оставлять Украину один на один в борьбе с российской агрессией. Об этом он сказал в эфире BBC Radio 4, передает The Guardian.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Это наша война, но мы оставили воевать украинцев. Здесь дело не только в морали, а в том, что Россия сейчас продвигает это против всего Запада, поэтому я очень приветствую тот факт, что мы сейчас думаем об отправке основных боевых танков", – заявил глава спецкомитета по обороне в Палате общин Соединенного Королевства.

По его мнению, обсуждение отправки танков в Украину показывает, как далеко Британия продвинулась в своей готовности "смотреть Путину в глаза и не пугаться его риторики". Он подчеркнул, что Запад наконец-то начал отправлять столь необходимое Украине оборудование.

Эллвуд считает, что Запад должен признать, что "мы не должны оставлять это на украинцев", и что "мы должны быть более уверены в себе, чтобы противостоять" российскому диктатору.

Он утверждает, что Запад должен принимать смелые стратегические решения для поддержки Украины, а не "нерешительно пробираться вперед".

"Мы должны сделать шаг вперед. НАТО, по сути, оказалось на скамье запасных. Мы должны сделать гораздо больше, чтобы потушить этот пожар, а мы этого не делаем", – заявил британский депутат.

Он также выступил за открытие оружейного завода, например, в восточной части Польши, чтобы Украина могла закупать там собственное оборудование. Также Эллвуд считает, что Украине должно быть позволено присоединиться к Объединенному экспедиционному корпусу.

Президент Владимир Зеленский 19 декабря 2022-го призвал лидеров стран Объединенного экспедиционного корпуса предоставить Украине оружие для победы над российскими оккупантами. В Объединенный экспедиционный корпус входят Великобритания, Дания, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция и Норвегия. 

Среди озвученного Зеленским вооружения – шведские истребители Gripen, ракеты RBS 98 и самоходные артиллерийские установки Archer.

  • Глава МИД Британии Клеверли заявил, что танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине.
  • По данным Sky News, Британия впервые рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2
  • Сегодня спикер премьера Британии заявил, что правительство пока не приняло окончательного решения о передаче танков Украине.

Читайте также: Кулеба о военной помощи: Никто не сделал достаточно, пока российские сапоги на нашей земле

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Великобритания война британия танк военная помощь Тобиас Эллвуд
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 