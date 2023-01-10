"Это наша война. А мы оставили воевать Украину". Британский депутат призвал дать ВСУ танки

Влиятельный член парламента Великобритании от консерваторов Тобиас Эллвуд заявил, что страна должна "обязательно" снабжать ВСУ танками и не оставлять Украину один на один в борьбе с российской агрессией. Об этом он сказал в эфире BBC Radio 4, передает The Guardian.

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"Это наша война, но мы оставили воевать украинцев. Здесь дело не только в морали, а в том, что Россия сейчас продвигает это против всего Запада, поэтому я очень приветствую тот факт, что мы сейчас думаем об отправке основных боевых танков", – заявил глава спецкомитета по обороне в Палате общин Соединенного Королевства.

По его мнению, обсуждение отправки танков в Украину показывает, как далеко Британия продвинулась в своей готовности "смотреть Путину в глаза и не пугаться его риторики". Он подчеркнул, что Запад наконец-то начал отправлять столь необходимое Украине оборудование.

Эллвуд считает, что Запад должен признать, что "мы не должны оставлять это на украинцев", и что "мы должны быть более уверены в себе, чтобы противостоять" российскому диктатору.

Он утверждает, что Запад должен принимать смелые стратегические решения для поддержки Украины, а не "нерешительно пробираться вперед".

"Мы должны сделать шаг вперед. НАТО, по сути, оказалось на скамье запасных. Мы должны сделать гораздо больше, чтобы потушить этот пожар, а мы этого не делаем", – заявил британский депутат.

Он также выступил за открытие оружейного завода, например, в восточной части Польши, чтобы Украина могла закупать там собственное оборудование. Также Эллвуд считает, что Украине должно быть позволено присоединиться к Объединенному экспедиционному корпусу.

Президент Владимир Зеленский 19 декабря 2022-го призвал лидеров стран Объединенного экспедиционного корпуса предоставить Украине оружие для победы над российскими оккупантами. В Объединенный экспедиционный корпус входят Великобритания, Дания, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция и Норвегия. Среди озвученного Зеленским вооружения – шведские истребители Gripen, ракеты RBS 98 и самоходные артиллерийские установки Archer.

Глава МИД Британии Клеверли заявил, что танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине.

По данным Sky News, Британия впервые рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2.

Сегодня спикер премьера Британии заявил, что правительство пока не приняло окончательного решения о передаче танков Украине.

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Оксана Житнюк

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