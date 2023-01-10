"Это наша война. А мы оставили воевать Украину". Британский депутат призвал дать ВСУ танки
Влиятельный член парламента Великобритании от консерваторов Тобиас Эллвуд заявил, что страна должна "обязательно" снабжать ВСУ танками и не оставлять Украину один на один в борьбе с российской агрессией. Об этом он сказал в эфире BBC Radio 4, передает The Guardian.
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"Это наша война, но мы оставили воевать украинцев. Здесь дело не только в морали, а в том, что Россия сейчас продвигает это против всего Запада, поэтому я очень приветствую тот факт, что мы сейчас думаем об отправке основных боевых танков", – заявил глава спецкомитета по обороне в Палате общин Соединенного Королевства.
По его мнению, обсуждение отправки танков в Украину показывает, как далеко Британия продвинулась в своей готовности "смотреть Путину в глаза и не пугаться его риторики". Он подчеркнул, что Запад наконец-то начал отправлять столь необходимое Украине оборудование.
Эллвуд считает, что Запад должен признать, что "мы не должны оставлять это на украинцев", и что "мы должны быть более уверены в себе, чтобы противостоять" российскому диктатору.
Он утверждает, что Запад должен принимать смелые стратегические решения для поддержки Украины, а не "нерешительно пробираться вперед".
"Мы должны сделать шаг вперед. НАТО, по сути, оказалось на скамье запасных. Мы должны сделать гораздо больше, чтобы потушить этот пожар, а мы этого не делаем", – заявил британский депутат.
Он также выступил за открытие оружейного завода, например, в восточной части Польши, чтобы Украина могла закупать там собственное оборудование. Также Эллвуд считает, что Украине должно быть позволено присоединиться к Объединенному экспедиционному корпусу.
Президент Владимир Зеленский 19 декабря 2022-го призвал лидеров стран Объединенного экспедиционного корпуса предоставить Украине оружие для победы над российскими оккупантами. В Объединенный экспедиционный корпус входят Великобритания, Дания, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция и Норвегия.
Среди озвученного Зеленским вооружения – шведские истребители Gripen, ракеты RBS 98 и самоходные артиллерийские установки Archer.
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