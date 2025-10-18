"Это называется самообороной". Польша ответила министру Орбана о подрыве Северных потоков

Сикорский отметил Сийярто, что у страны есть право бить в ответ, когда ее бомбит агрессор

Радослав Сикорский (Фото: Leszek Szymanski / EPA)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал самообороной подрывы российских газопроводов "Северный поток", отреагировав на заявление своего венгерского коллеги Петера Сийярто. Соответствующее сообщение польский чиновник опубликовал в соцсети X.

Изначально Сийярто ответил на сообщение премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что суд в Варшаве отказал в экстрадиции и освободил украинца Владимира Журавлева, которого подозревают в подрыве Потоков. Польский политик отмечал, что суд сделал правильно.

"Скандально: по мнению Польши, если вам не нравится инфраструктура в Европе, вы можете ее подорвать. Этим они дали заранее разрешение на террористические атаки в Европе", – заявил в ответ глава венгерской дипломатии.

Чиновник из пророссийского правительства заявил, что украинец якобы является "террористом" и то, что Польша его "не только освободила, но и чествует", будто бы показывает, до чего "дошло европейское верховенство права".

Однако глава МИД Польши в ответ возразил Сийярто: "Нет, Петер. Когда иностранный агрессор бомбит твою страну, ты имеешь право нанести ответный удар, саботируя способность агрессора финансировать войну".

Сикорский подчеркнул, что "это называется самообороной".