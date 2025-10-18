"Это называется самообороной". Польша ответила министру Орбана о подрыве Северных потоков
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал самообороной подрывы российских газопроводов "Северный поток", отреагировав на заявление своего венгерского коллеги Петера Сийярто. Соответствующее сообщение польский чиновник опубликовал в соцсети X.
Изначально Сийярто ответил на сообщение премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что суд в Варшаве отказал в экстрадиции и освободил украинца Владимира Журавлева, которого подозревают в подрыве Потоков. Польский политик отмечал, что суд сделал правильно.
"Скандально: по мнению Польши, если вам не нравится инфраструктура в Европе, вы можете ее подорвать. Этим они дали заранее разрешение на террористические атаки в Европе", – заявил в ответ глава венгерской дипломатии.
Чиновник из пророссийского правительства заявил, что украинец якобы является "террористом" и то, что Польша его "не только освободила, но и чествует", будто бы показывает, до чего "дошло европейское верховенство права".
Однако глава МИД Польши в ответ возразил Сийярто: "Нет, Петер. Когда иностранный агрессор бомбит твою страну, ты имеешь право нанести ответный удар, саботируя способность агрессора финансировать войну".
Сикорский подчеркнул, что "это называется самообороной".
- Между тем руководитель немецкой дипломатии Вадефуль заявил, что уважает решение польского суда отказать в экстрадиции украинца, подозреваемого в диверсии на Северных потоках.
- Ранее Верховный суд Италии отменил решение о выдаче в ФРГ другого гражданина Украины, Сергея Кузнецова, который является еще одним подозреваемым во взрывах на Потоках.
- Ни Журавлев, ни Кузнецов не признавали своей причастности к диверсиям на этих газопроводах. Так же их не признавал виновными ни один суд.
Комментарии (0)