"Це називається самообороною". Польща відповіла міністру Орбана щодо підриву Північних потоків
Радослав Сікорський (Фото: Leszek Szymanski / EPA)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав самообороною підриви російських газопроводів "Північний потік", зреагувавши на заяву свого угорського колеги Петера Сійярто. Відповідний допис польський чиновник опублікував у соцмережі X.

Початково Сійярто відповів на допис прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска про те, що суд у Варшаві відмовив у екстрадиції до Німеччини й звільнив українця Володимира Журавльова, якого підозрюють у підриві Потоків. Польський політик зауважував, що суд зробив правильно.

"Скандально: на думку Польщі, якщо вам не подобається інфраструктура в Європі, ви можете її підірвати. Цим вони дали наперед дозвіл на терористичні атаки в Європі", – заявив у відповідь глава угорської дипломатії.

Чиновник з проросійського уряду заявив, що українець нібито є "терористом", і те, що Польща його "не тільки звільнила, а й вшановує", буцімто показує, до чого "дійшло європейське верховенство права".

Натомість глава МЗС Польщі у відповідь заперечив Сійярто: "Ні, Петере. Коли іноземний агресор бомбить твою країну, ти маєш право завдати удару у відповідь, саботуючи здатність агресора фінансувати війну".

Сікорський наголосив, що "це називається самообороною".

  • Тим часом керівник німецької дипломатії Вадефуль заявив, що поважає рішення польського суду відмовити в екстрадиції українця, підозрюваного у диверсії на Північних потоках.
  • Раніше Верховний суд Італії скасував рішення про видачу до ФРН іншого громадянина України, Сергія Кузнєцова, який є ще одним підозрюваним у вибухах на Потоках.
  • Ані Журавльов, ані Кузнєцов не визнавали своєї причетності до диверсій на цих газопроводах. Так само їх не визнавав винними жоден суд.
