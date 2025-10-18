"Це називається самообороною". Польща відповіла міністру Орбана щодо підриву Північних потоків
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав самообороною підриви російських газопроводів "Північний потік", зреагувавши на заяву свого угорського колеги Петера Сійярто. Відповідний допис польський чиновник опублікував у соцмережі X.
Початково Сійярто відповів на допис прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска про те, що суд у Варшаві відмовив у екстрадиції до Німеччини й звільнив українця Володимира Журавльова, якого підозрюють у підриві Потоків. Польський політик зауважував, що суд зробив правильно.
"Скандально: на думку Польщі, якщо вам не подобається інфраструктура в Європі, ви можете її підірвати. Цим вони дали наперед дозвіл на терористичні атаки в Європі", – заявив у відповідь глава угорської дипломатії.
Чиновник з проросійського уряду заявив, що українець нібито є "терористом", і те, що Польща його "не тільки звільнила, а й вшановує", буцімто показує, до чого "дійшло європейське верховенство права".
Натомість глава МЗС Польщі у відповідь заперечив Сійярто: "Ні, Петере. Коли іноземний агресор бомбить твою країну, ти маєш право завдати удару у відповідь, саботуючи здатність агресора фінансувати війну".
Сікорський наголосив, що "це називається самообороною".
- Тим часом керівник німецької дипломатії Вадефуль заявив, що поважає рішення польського суду відмовити в екстрадиції українця, підозрюваного у диверсії на Північних потоках.
- Раніше Верховний суд Італії скасував рішення про видачу до ФРН іншого громадянина України, Сергія Кузнєцова, який є ще одним підозрюваним у вибухах на Потоках.
- Ані Журавльов, ані Кузнєцов не визнавали своєї причетності до диверсій на цих газопроводах. Так само їх не визнавав винними жоден суд.
