"Це називається самообороною". Польща відповіла міністру Орбана щодо підриву Північних потоків

Сікорський зауважив Сійярто, що у країни є право бити у відповідь, коли її бомбить агресор

Радослав Сікорський (Фото: Leszek Szymanski / EPA)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав самообороною підриви російських газопроводів "Північний потік", зреагувавши на заяву свого угорського колеги Петера Сійярто. Відповідний допис польський чиновник опублікував у соцмережі X.

Початково Сійярто відповів на допис прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска про те, що суд у Варшаві відмовив у екстрадиції до Німеччини й звільнив українця Володимира Журавльова, якого підозрюють у підриві Потоків. Польський політик зауважував, що суд зробив правильно.

"Скандально: на думку Польщі, якщо вам не подобається інфраструктура в Європі, ви можете її підірвати. Цим вони дали наперед дозвіл на терористичні атаки в Європі", – заявив у відповідь глава угорської дипломатії.

Чиновник з проросійського уряду заявив, що українець нібито є "терористом", і те, що Польща його "не тільки звільнила, а й вшановує", буцімто показує, до чого "дійшло європейське верховенство права".

Натомість глава МЗС Польщі у відповідь заперечив Сійярто: "Ні, Петере. Коли іноземний агресор бомбить твою країну, ти маєш право завдати удару у відповідь, саботуючи здатність агресора фінансувати війну".

Сікорський наголосив, що "це називається самообороною".