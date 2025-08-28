"Это не наша война". Сийярто пожаловался на критику Сибиги за санкции против Мадьяра
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на критику украинского коллеги Андрея Сибиги после запрета на въезд командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадьяра" Бровди в Венгрию и страны Шенгенской зоны. Венгерский министр попросил "не втягивать его страну в войну"
Сийярто написал, что это не их война (имеется в виду война России против Украины, – ред.) и попросил прекратить "провоцировать".
"Мы за нее (за войну, – ред) не ответственны, мы ее не начинали, мы в ней не участвовали. Перестаньте нас провоцировать, перестаньте рисковать нашей энергетической безопасностью и перестаньте прилагать усилия, чтобы втянуть нас в вашу войну!", – написал министр.
- 28 августа Сийярто заявил, что в ответ на последний украинский удар по нефтепроводу "Дружба" правительство его страны решил запретить украинскому командиру въезд в Венгрию и всю Шенгенскую зону. Однако имени военного он не озвучил. Сибига раскритиковал решение Будапешта.
- Впоследствии стало известно, что речь идет о командующего СБС. Сам Мадьяр раскритиковал действующую власть Венгрии и пообещал приехать на Родину своего отца уже после "них".
- В этот же день президент Владимир Зеленский поручил МИД отреагировать на решение Венгрии запретить въезд в страну Мадьяру.
