"Это не наша война". Сийярто пожаловался на критику Сибиги за санкции против Мадьяра
Петер Сийярто (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на критику украинского коллеги Андрея Сибиги после запрета на въезд командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадьяра" Бровди в Венгрию и страны Шенгенской зоны. Венгерский министр попросил "не втягивать его страну в войну"

Сийярто написал, что это не их война (имеется в виду война России против Украины, – ред.) и попросил прекратить "провоцировать".

"Мы за нее (за войну, – ред) не ответственны, мы ее не начинали, мы в ней не участвовали. Перестаньте нас провоцировать, перестаньте рисковать нашей энергетической безопасностью и перестаньте прилагать усилия, чтобы втянуть нас в вашу войну!", – написал министр.

  • 28 августа Сийярто заявил, что в ответ на последний украинский удар по нефтепроводу "Дружба" правительство его страны решил запретить украинскому командиру въезд в Венгрию и всю Шенгенскую зону. Однако имени военного он не озвучил. Сибига раскритиковал решение Будапешта.
  • Впоследствии стало известно, что речь идет о командующего СБС. Сам Мадьяр раскритиковал действующую власть Венгрии и пообещал приехать на Родину своего отца уже после "них".
  • В этот же день президент Владимир Зеленский поручил МИД отреагировать на решение Венгрии запретить въезд в страну Мадьяру.
