"Це не наша війна". Сійярто пожалівся на критику Сибіги за санкції проти Мадяра
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на критику українського колеги Андрія Сибіги після заборони на в’їзд командувача Силами безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді до Угорщини й країн Шенгенської зони. Угорський міністр попросив "не втягувати його країну у війну"
Сійярто написав, що це не їхня війна (мається на увазі війна Росії проти України, – ред.) та попросив припинити "провокувати".
"Ми за неї (за війну, – ред) не відповідальні, ми її не розпочинали, ми в ній не брали участі. Перестаньте нас провокувати, перестаньте ризикувати нашою енергетичною безпекою та перестаньте докладати зусиль, щоб втягнути нас у вашу війну!", – написав міністр.
- 28 серпня Сійярто заявив, що у відповідь на останній український удар по нафтопроводу "Дружба" уряд його країни вирішив заборонити українському командиру в'їзд до Угорщини та всієї Шенгенської зони. Однак імені військового він не озвучив. Сибіга розкритикував рішення Будапешта.
- Згодом стало відомо, що йдеться про командувача СБС. Сам Мадяр розкритикував чинну владу Угорщини й пообіцяв приїхати на Батьківщину свого батька вже після "них".
- Цього ж дня президент Володимир Зеленський доручив МЗС відреагувати на рішення Угорщини заборонити в’їзд до країни Мадяру.
