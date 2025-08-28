"Це не наша війна". Сійярто пожалівся на критику Сибіги за санкції проти Мадяра

У відповідь на критику України угорський міністр попросив "не втягувати Угорщину у війну"

Петер Сійярто (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на критику українського колеги Андрія Сибіги після заборони на в’їзд командувача Силами безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді до Угорщини й країн Шенгенської зони. Угорський міністр попросив "не втягувати його країну у війну"

Сійярто написав, що це не їхня війна (мається на увазі війна Росії проти України, – ред.) та попросив припинити "провокувати".

"Ми за неї (за війну, – ред) не відповідальні, ми її не розпочинали, ми в ній не брали участі. Перестаньте нас провокувати, перестаньте ризикувати нашою енергетичною безпекою та перестаньте докладати зусиль, щоб втягнути нас у вашу війну!", – написав міністр.